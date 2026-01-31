iSport.ua
Всемирная федерация тхэквондо допустила росиян и белорусов

Террористы смогт использовать свою национальную символику.
Сегодня, 20:04       Автор: Андрей Безуглый
Всемирная федерация тхэквондо почти полностью восстановила в правах росиян и белорусов.

31 января Всемирный совет тхэквондо постановил допустить спортсменов стран-террористок на турнире с национальлной символикой.

В качестве аргумента в пользу таких изменений были использованы рекомендации МОК.

Тем не менее на территории росии и белоруси все еще запрещено проведение международных турниров, а также ограничена аккредитацию росийских чиновников.

Впервые с национальной символикой террористы смог выступить на Юношеских Олимпийских играх 2026 года в Дакаре.

Ранее также сообщалось, что Эстония потеряла право на проведение Евро по фехтованию.

