Всемирная федерация тхэквондо почти полностью восстановила в правах росиян и белорусов.

31 января Всемирный совет тхэквондо постановил допустить спортсменов стран-террористок на турнире с национальлной символикой.

В качестве аргумента в пользу таких изменений были использованы рекомендации МОК.

Тем не менее на территории росии и белоруси все еще запрещено проведение международных турниров, а также ограничена аккредитацию росийских чиновников.

Впервые с национальной символикой террористы смог выступить на Юношеских Олимпийских играх 2026 года в Дакаре.

Ранее также сообщалось, что Эстония потеряла право на проведение Евро по фехтованию.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!