Всемирная федерация тхэквондо допустила росиян и белорусов
Террористы смогт использовать свою национальную символику.
Всемирная федерация тхэквондо почти полностью восстановила в правах росиян и белорусов.
31 января Всемирный совет тхэквондо постановил допустить спортсменов стран-террористок на турнире с национальлной символикой.
В качестве аргумента в пользу таких изменений были использованы рекомендации МОК.
Тем не менее на территории росии и белоруси все еще запрещено проведение международных турниров, а также ограничена аккредитацию росийских чиновников.
Впервые с национальной символикой террористы смог выступить на Юношеских Олимпийских играх 2026 года в Дакаре.
Ранее также сообщалось, что Эстония потеряла право на проведение Евро по фехтованию.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!