"Моя последняя работа": Флик намекнул на завершение карьеры в Барселоне

Немецкий тренер каталонской команды высказался о своем будущем.
Сегодня, 21:56       Автор: Игорь Мищук
Ханс-Дитер Флик / Getty Images

Главный тренер Барселоны Ханс-Дитер Флик прокомментировал информацию о скором продлении контракта с "блаугранас".

61-летний немецкий специалист отметил, что каталонский клуб может стать его последним местом работы.

"Я не думаю, что сейчас подходящее время, чтобы говорить об этом. Впереди важный матч для клуба и нашего будущего. Я очень счастлив здесь, но мне нужно поговорить со своей семьей. Время есть.

Думаю, всем понятно, что мне нравится здесь работать, но мне важно оставаться независимым. У меня большая семья, которая меня поддерживает. Это футбол, и я стараюсь делать все возможное для команды, но увидим. Время есть. Я не думаю о том, чтобы переходить куда-нибудь еще. Это будет моя последняя работа, и это меня радует", - приводит слова Флика Marca.

Отметим, ранее президент Барселоны Жоан Лапорта подтвердил, что Флик получит новый контракт.

