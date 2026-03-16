Барселона согласовала новый контракт с главным тренером

Каталонский клуб продолжит сотрудничество с Хансом-Дитером Фликом.
Сегодня, 16:38       Автор: Игорь Мищук
Жоан Лапорта и Ханс-Дитер Флик / Getty Images
Барселона договорилась о подписании нового контракта с главным тренером команды Хансом-Дитером Фликом.

Как сообщает Diario Sport, обновленный договор 61-летнего немецкого специалиста с каталонским клубом будет рассчитан до лета 2028 года.

Переговоры о продлении соглашения спортивный директор "блаугранас" Деку вел еще с конца прошлого года, а окончательное согласие главный тренер дал после переизбрания Жоана Лапорты на пост президента клуба.

Ожидается, что в ближайшее время будет официально объявлено о подписании контракта.

Напомним, что Флик возглавляет Барселону с 2024 года. Под его руководством каталонцы становились чемпионами, а также выиграли Кубок и два Суперкубка Испании.

НХЛ: Лос-Анджелес обыграл Айлендерс, Эдмонтон проиграл Сент-Луису
