iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Барселона нацелилась на игрока из Эредивизи

Готовит трансфер молодого защитника Твенте.
Сегодня, 13:45       Автор: Валентина Чорноштан
Рууд Нейстад / Getty Images
Рууд Нейстад / Getty Images

Барселона продолжает искать молодых и не слишком дорогих центральных защитников для усиления обороны.

Как пишет Fichajes, речь идет о Рууде Нейстаде, 18-летний игрок Твенте заинтересовал каталонский клуб своей игрой на поле и постоянным развитием.

Спортивный директор Барселоны Деку готовит 8 миллионов евро на подписание игрока. Добавим, что его контракт с нидерландской командой рассчитан до лета 2027 года.

Отмечается, что после подписания игрока Рууд, возможно, будет выступать за Барселону Б, чтобы привыкнуть к темпу, который задаёт чемпионат Испании.

К слову, немецкий наставник  сравнялся с Вальверде по серии домашних побед Барселоны и приближается к Гвардиоле.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

Статьи по теме

Барселона согласовала новый контракт с главным тренером Барселона согласовала новый контракт с главным тренером
Флик близок к рекорду Пепа Гвардиолы Флик близок к рекорду Пепа Гвардиолы
Барселона с хет-триком Рафиньи разгромила Севилья Барселона с хет-триком Рафиньи разгромила Севилья
Кандидат в президенты Барселоны намекнул на попытку подписать Холанда Кандидат в президенты Барселоны намекнул на попытку подписать Холанда

Видео

НХЛ: Лос-Анджелес обыграл Айлендерс, Эдмонтон проиграл Сент-Луису
НХЛ: Лос-Анджелес обыграл Айлендерс, Эдмонтон проиграл Сент-Луису

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Норвегия и Швеция победами в смешанных эстафетах закрыли восьмой этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция смешанной эстафеты в Отепяя
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2026
просмотров
Футбол сегодня: Ярмолюк сыграет против Вулверхэмптона, матчи Леванте и Фиорентины
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2026
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов17:12
Мбаппе и Беллингем вернулись в заявку Реала на ответный матч с Манчестер Сити
Европа16:38
Барселона согласовала новый контракт с главным тренером
Лига Чемпионов14:56
Гвардиола призывает Ман Сити к камбэку против Реала
НБА14:26
Звезда Милуоки обошел 12-кратного участника Матча звезд
ЧМ-202614:17
Стало известно, кто попал в заявку сборной Украины на мартовские матчи
Европа13:45
Барселона нацелилась на игрока из Эредивизи
Бокс13:22
Барбоса бросил вызов чемпиону WBC в полусреднем весе
Формула 112:58
Стала известна причина схода Ферстаппена на Гран-при Китая
Олимпийские игры12:26
Парсонс раскритиковал жалобы НПК Украины на Паралимпиаде
Бокс11:54
Верховен делится планом на бой с Усиком
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK