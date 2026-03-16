Барселона нацелилась на игрока из Эредивизи

Барселона продолжает искать молодых и не слишком дорогих центральных защитников для усиления обороны.

Как пишет Fichajes, речь идет о Рууде Нейстаде, 18-летний игрок Твенте заинтересовал каталонский клуб своей игрой на поле и постоянным развитием.

Спортивный директор Барселоны Деку готовит 8 миллионов евро на подписание игрока. Добавим, что его контракт с нидерландской командой рассчитан до лета 2027 года.

Отмечается, что после подписания игрока Рууд, возможно, будет выступать за Барселону Б, чтобы привыкнуть к темпу, который задаёт чемпионат Испании.

К слову, немецкий наставник сравнялся с Вальверде по серии домашних побед Барселоны и приближается к Гвардиоле.

