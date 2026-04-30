Шахтер уступил Кристал Пэлас в первом полуфинале Лиги конференций

"Горняки" владели мячом, но не угрожали воротам.
Вчера, 23:56       Автор: Андрей Безуглый
Шахтер - Кристал Пэлас / ФК Шахтер
В четверг, 30 апреля, Шахтер встречался с Кристал Пэлас в рамках полуфинала Лиги конференций.

"Орлы" сразу же вышли вперед. Матета длинным пасом нашел в штрафной Сарра, которому никто не помешал открыть счет.

Далее английский клуб отдал мяч во владение "горнякам", однако те так и не смогли создать угрозу у ворот Хендерсона.

Лишь со стартом второго тайма Очеретько после углового смог сравнять счет. Однако уже через десять минут Кристал Пэлас снова вышел вперед после гола Камады.

Во второй половине Шахтер также почти безпрерывно перекатывал мяч, но не мог найти лазейки в обороне соперника. В итоге поплатился третьим пропущенным голом после быстрой контратаки "орлов".

Шахтер - Кристал Пэлас 1:3
Голы: Очеретько, 48 - Сарр,1, Камада, 58, Ларсен, 84

Шахтер: Ризник, Педро Энрике, Матвиенко, Бондарь, Тобиас - Очеретько (Назарина, 83), Эгиналду (Невертон, 74), Марлон Гомес (Изаки, 65), Педриньо (Бондаренко, 74), Алиссон - Элиас (Траоре, 83).

Кристал Пэлас: Хендерсон - Канво, Лакруа, Ричардс - Митчелл, Камада (Лерма, 90), Уортон, Муньос - Пино (Джонсон, 74), Матета (Ларсен, 65), Сарр.

Статьи по теме

Шахтер - Кристал Пэлас: онлайн-трансляция матча полуфинала Лиги конференций Шахтер - Кристал Пэлас: онлайн-трансляция матча полуфинала Лиги конференций
"Серьезное испытание": Тренер Кристал Пэлас высказался о матче с Шахтером "Серьезное испытание": Тренер Кристал Пэлас высказался о матче с Шахтером
Костюк пробилась в финал турнира в Мадриде Костюк пробилась в финал турнира в Мадриде
Шахтер - Кристал Пэлас: видеообзор матча и лучших моментов Шахтер - Кристал Пэлас: видеообзор матча и лучших моментов

Видео

Шахтер - Кристал Пэлас: видеообзор матча и лучших моментов
Шахтер - Кристал Пэлас: видеообзор матча и лучших моментов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2026: определились полуфинальные пары
просмотров
Футбол сегодня: матч Шахтер - Кристал Пэлас и другие полуфиналы Лиги конференций и Лиги Европы
просмотров
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу: Ярмоленко приблизился к рекорду
просмотров
УПЛ: Эпицентр и Александрия сыграли вничью, Заря встретится с Вересом
просмотров

Последние новости

Теннис00:51
Костюк пробилась в финал турнира в Мадриде
Лига конференций00:38
Шахтер - Кристал Пэлас: видеообзор матча и лучших моментов
Лига конференций00:17
Лига конференций: Шахтер проиграл Кристал Пэлас, Райо обыграл Страсбург
Лига Европы00:10
Лига Европы: Брага и Ноттингем выиграли первые матчи
Вчера, 23:56
Лига конференций23:56
Шахтер уступил Кристал Пэлас в первом полуфинале Лиги конференций
Европа23:15
Реал не интересуется Клоппом
22:45
Каррик стал приоритетным кандидатом на пост тренера МЮ
Лига конференций22:00
Шахтер - Кристал Пэлас: онлайн-трансляция матча полуфинала Лиги конференций
ЧМ-202621:45
Легенда сборной Мексики сыграет на своем шестом ЧМ
Европа21:12
Барселона выбрала троих игроков на продажу
