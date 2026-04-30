Шахтер уступил Кристал Пэлас в первом полуфинале Лиги конференций

"Горняки" владели мячом, но не угрожали воротам.

В четверг, 30 апреля, Шахтер встречался с Кристал Пэлас в рамках полуфинала Лиги конференций.

"Орлы" сразу же вышли вперед. Матета длинным пасом нашел в штрафной Сарра, которому никто не помешал открыть счет.

Далее английский клуб отдал мяч во владение "горнякам", однако те так и не смогли создать угрозу у ворот Хендерсона.

Лишь со стартом второго тайма Очеретько после углового смог сравнять счет. Однако уже через десять минут Кристал Пэлас снова вышел вперед после гола Камады.

Во второй половине Шахтер также почти безпрерывно перекатывал мяч, но не мог найти лазейки в обороне соперника. В итоге поплатился третьим пропущенным голом после быстрой контратаки "орлов".

Шахтер - Кристал Пэлас 1:3

Голы: Очеретько, 48 - Сарр,1, Камада, 58, Ларсен, 84

Шахтер: Ризник, Педро Энрике, Матвиенко, Бондарь, Тобиас - Очеретько (Назарина, 83), Эгиналду (Невертон, 74), Марлон Гомес (Изаки, 65), Педриньо (Бондаренко, 74), Алиссон - Элиас (Траоре, 83).

Кристал Пэлас: Хендерсон - Канво, Лакруа, Ричардс - Митчелл, Камада (Лерма, 90), Уортон, Муньос - Пино (Джонсон, 74), Матета (Ларсен, 65), Сарр.

