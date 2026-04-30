Легенда сборной Мексики сыграет на своем шестом ЧМ

Гильермо Очоа в последний раз выступит на мундиале.

Голкипер Лимасола Гильермо Очоа побьет мировой рекорд.

Как утверждает Фабрицио Романо, 40-летний мексиканец поедет с национальной командой на мундиаль.

Это будет шестой ЧМ для Очоа и новый мировой рекорд. Также этот рекорд могут повторить Лионель Месси и Криштиану Роналду, у которых также пять поездок на мундиаль.

По окончании ЧМ-2026 Гильермо Очоа планирует завершить карьеру. За это время мексиканец успел поиграть на родине, в Испании, Франции, Португалии, Бельгии и на Кипре.

Также со сборной Мексики Очоа выигрывал Лигу наций КОНКАКАФ и Кубок чемпионов КОНКАКАФ.

