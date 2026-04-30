Легенда сборной Мексики сыграет на своем шестом ЧМ

Гильермо Очоа в последний раз выступит на мундиале.
Сегодня, 21:45       Автор: Андрей Безуглый
Гильермо Очоа / Getty Images

Голкипер Лимасола Гильермо Очоа побьет мировой рекорд.

Как утверждает Фабрицио Романо, 40-летний мексиканец поедет с национальной командой на мундиаль.

Это будет шестой ЧМ для Очоа и новый мировой рекорд. Также этот рекорд могут повторить Лионель Месси и Криштиану Роналду, у которых также пять поездок на мундиаль.

По окончании ЧМ-2026 Гильермо Очоа планирует завершить карьеру. За это время мексиканец успел поиграть на родине, в Испании, Франции, Португалии, Бельгии и на Кипре.

Также со сборной Мексики Очоа выигрывал Лигу наций КОНКАКАФ и Кубок чемпионов КОНКАКАФ.

Статьи по теме

Очоа перебрался в итальянский клуб Очоа перебрался в итальянский клуб
Легенда чемпионатов мира перейдет в клуб Серии А Легенда чемпионатов мира перейдет в клуб Серии А
Очоа - первый мексиканский вратарь за 92 года, отразивший пенальти на ЧМ Очоа - первый мексиканский вратарь за 92 года, отразивший пенальти на ЧМ
Модель OnlyFans пообещала лидеру сборной Мексики "незабываемую ночь" за победу на ЧМ-2022 Модель OnlyFans пообещала лидеру сборной Мексики "незабываемую ночь" за победу на ЧМ-2022

Видео

Голевое безумие в Париже: ПСЖ обыграл Баварию в сверхрезультативном матче - видео голов
Голевое безумие в Париже: ПСЖ обыграл Баварию в сверхрезультативном матче - видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2026: определились полуфинальные пары
просмотров
Футбол сегодня: матч Шахтер - Кристал Пэлас и другие полуфиналы Лиги конференций и Лиги Европы
просмотров
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу: Ярмоленко приблизился к рекорду
просмотров
УПЛ: Эпицентр и Александрия сыграли вничью, Заря встретится с Вересом
просмотров

Последние новости

Европа23:15
Реал не интересуется Клоппом
22:45
Каррик стал приоритетным кандидатом на пост тренера МЮ
Лига конференций22:25
Шахтер - Кристал Пэлас: видео голов
Лига конференций22:00
Шахтер - Кристал Пэлас: онлайн-трансляция матча полуфинала Лиги конференций
ЧМ-202621:45
Легенда сборной Мексики сыграет на своем шестом ЧМ
Европа21:12
Барселона выбрала троих игроков на продажу
Украина20:33
Суперлига: Днепр стал чемпионом Украины, Ровно сравняло счет в серии
Формула 119:55
Феррари привезла в Майами свое уникальное крыло
Европа19:15
Нойер обсуждает продление контракта с Баварией
Теннис18:35
Костюк рассказала, кому из росиянок готова пожать руку
