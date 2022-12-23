Очоа перебрался в итальянский клуб
Чемпионат мира по футболу подошел к своему концу, а значит клубы готовы подписывать новых игроков.
Голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа, который вновь показал отличную игру, будет выступать в Серии А.
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37-летний футболист на правах свободного агента перебрался в Салернитану. Стороны подписали соглашение до лета 2023 года.
🇲🇽 𝑩𝒊𝒆𝒏𝒗𝒆𝒏𝒊𝒅𝒐 𝑴𝒆𝒎𝒐 🇱🇻#Ochoa #macteanimo #forzagranata #salernitana #uss1919 pic.twitter.com/qHtBAuU0Vh— US Salernitana 1919 (@OfficialUSS1919) December 23, 2022
Отметим, что последним клубом Очоа была Америка из Мексики. До этого мексиканец играл на разных континентах. В Европе же выступал за Аяччо, Малагу, Гранаду и Стандарт.
В турнирной таблице чемпионата Италии Салернита идет на 12-м месте. Следующий поединок команда проведет 4 января против Милана.