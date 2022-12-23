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Очоа перебрался в итальянский клуб

Мексиканский голкипер будет вновь выступать в Европе.
Сегодня, 14:17
Гильермо Очоа / Getty Images
Гильермо Очоа / Getty Images

Чемпионат мира по футболу подошел к своему концу, а значит клубы готовы подписывать новых игроков.

Голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа, который вновь показал отличную игру, будет выступать в Серии А.

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37-летний футболист на правах свободного агента перебрался в Салернитану. Стороны подписали соглашение до лета 2023 года.

Отметим, что последним клубом Очоа была Америка из Мексики. До этого мексиканец играл на разных континентах. В Европе же выступал за Аяччо, Малагу, Гранаду и Стандарт.

В турнирной таблице чемпионата Италии Салернита идет на 12-м месте. Следующий поединок команда проведет 4 января против Милана.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гильермо Очоа

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