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Очоа - первый мексиканский вратарь за 92 года, отразивший пенальти на ЧМ

Кипер Америки имеет потрясающую статистику.
Сегодня, 20:57
Гильермо Очоа / Getty Images
Гильермо Очоа / Getty Images

22 ноября в матче первого тура чемпионата мира в Катаре между Мексикой и Польшей произошел исторический момент. 37-летний кипер Америки и сборной Мексики Гильермо Очоа взял пенальти Роберта Левандовски.

Последний раз мексиканский игрок отбивал пенальти на мундиале 92 года назад (не считая послематчевых серий)! Это произошло во время ЧМ-1930, героем момента стал Оскар Бонфильо.

Кроме того, начиная с ЧМ-2014 Очоа имеет лучшую статистику среди всех вратарей. Мексиканец не допустил 5.4 гола в свои ворота на мундиалях. Имея 13.4 xGoT, Гильермо – лучший кипер на этом отрезке.

За этот же период Очоа имеет также 37 сейвов, и по этому показателю он занимает второе место. На первом месте находится Тибо Куртуа с 39 сейвами.

Напомним, что благодаря действиям своего кипера Мексика разошлась миром со сборной Польши.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Мексики Гильермо Очоа

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