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Мексика - Польша 0:0: обзор матча и результат игры 22.11.2022

Команды стартовали в своей группе с безголевой ничьей.
Сегодня, 20:02
Мексика и Польша сыграли вничью / Getty Images
Мексика и Польша сыграли вничью / Getty Images

Во вторник, 22 ноября, в рамках первого тура группового раунда чемпионата мира-2022 встречались сборные Мексики и Польши.

Поединок двух примерно равных по силам команды завершился закономерной ничьей, правда, и забить соперники не смогли, выдав вторую за игровой день безголевую ничью после аналогичного результата в противостоянии Дании и Туниса.

Наиболее реальный шанс сделать заявку на успех в матче имел Роберт Левандовски, но на 58-й минуте встречи польский форвард не сумел переиграть ударом с одиннадцатиметровой отметки Гильермо Очоа.

Источник: Getty Images

Таким образом, после первого тура Мексика и Польша имеют в своем активе по одному очку. Сенсационным лидером группы С стала Саудовская Аравия, одержавшая победу над Аргентиной (2:1).

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Во втором туре 26 ноября Польша встретится с Саудовской Аравией, а Аргентина сыграет с Мексикой.

Статистика матча Мексика - Польша 1-го тура ЧМ-2022

Мексика - Польша 0:0

Владение мячом: 60% - 40%

Удары (в створ): 14(4) - 9(2)

Атаки: 122 - 106

Нереализованный пенальти: Левандовски, 58 (вратарь)

Мексика: Очоа - Х. Санчес, Монтес, Морено, Гальярдо - Эррера (Родригес, 71), Альварес, Чавес - Лосано, Мартин (Хименес, 71), Вега (Антуна, 84)

Польша: Щенсны - Берешински, Глик, Кивер - Кеш, Камински, Крыховяк, Шимански (Франковски, 72), Залевски (Белик, 46) - Зелински (Милик, 87) - Левандовски

Предупреждения: Х. Санчес, 29, Морено, 56 - Франковски, 76.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Роберт Левандовски сборная Польши сборная Мексики

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