Дания - Тунис 0:0: обзор матча и результат игры 22.11.2022

Во вторник, 22 ноября, на стадионе Эдьюкейшен Сити в Эр-Райяне, прошел матч первого тура в группе D между сборными Дании и Туниса. Несмотря на то, что европейская сборная была безоговорочным фаворитом встречи, матч получился очень тяжелым и напряженным.

В течение матча дачники никак не могли найти путь к воротам соперника, хотя и контролировали игру. При этом "орлы Карфагена" постоянно создавали давление, заставлявшее Данию очень много ошибаться и пропускать опасные моменты у своих ворот.

На 70-й минуте подопечные Юльмана имели реальный шанс открыть счет, но штанга спасла Тунис. В конце матча Дания пытались добавить соперника, но большое количество брака не позволило забрать три очка.

Статистика матча Дания – Тунис 1-го тура чемпионата мира в Катаре

Дания – Тунис 0:0

Владение мячом: 61% – 39%

Удары по воротам: 12 - 12

В створ ворот: 6 - 1

Дания: Шмейхель - Андерсен, Кьер (Йенсен, 65), А. Кристенсен, Мехле, Р. Кристенсен - Дилейни (Дамсгорд, 45), Эриксен, Хейбьерг - Сков Ольсен (Линдстрем, , 65)

Тунис: Дамен – Тальби, Мэриах, Бронн, Дрегер (Кешрида, 88), Скири, Лаидуни (Сасси, 88), Абди, Бен Слимани (Слити, 67), Мсакни (Межбри, 80), Жебали (Хенисси, 80)

Предупреждения: Кристенсен, Йенсен - Хеннисси