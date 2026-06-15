Швеция разбила Тунис, Кот-д'Ивуар вырвал победу над Эквадором

В ночь на понедельник, 15 июня, на чемпионате мира-2026 были сыграны два матча первого тура группового этапа.

Сборная Швеции, выбившая в плей-офф европейской квалификации мирового первенства Украину, убедительно стартовала в финальной стадии турнира, одержав разгромную победу со счетом 5:1 над Тунисом.

Команда Грема Поттера повела в поединке уже на седьмой минуте, когда Ясин Айяри дальним ударом из-за пределов штрафной отправил мяч в сетку ворот тунисцев. А по истечении получаса игры Александер Исак удвоил преимущество шведов, успешно завершив контратаку после прохода левым флангом ударом в дальний нижний угол. Перед перерывом Омар Рекик сумел сократить отставание, однако второй тайм остался за европейской сборной.

На 59-й минуте отличился Виктор Дьекереш, восстановив разрыв в счете в два мяча. Ближе к концу поединка результат до разгромного довел Маттиас Сванберг, забив через 17 секунд после выхода на замену своим первым касанием в матче, а в компенсированное время окончательный счет установил Айяри, оформив дубль мощным дальним ударом.

Благодаря этой победе Швеция после первого тура возглавила группу F, поскольку другой матч квартета между Нидерландами и Японией завершился результативной ничьей 2:2.

Статистика матча Швеция - Тунис 1-го тура группового этапа ЧМ-2026

Швеция - Тунис 5:1

Голы: Я. Айяри, 7, 90+6, Исак, 30, Дьекереш, 59, Сванберг, 84 - Рекик, 43

Ожидаемые голы (xG): 1.36 - 0.28

Владение мячом: 49% - 51%

Удары: 13 - 6

Удары в створ: 7 - 2

Угловые: 4 - 2

Фолы: 10 - 8

Швеция: Нордфельдт - Лагербильке, Хин, Линделеф - Бернгардссон (Свенссон, 90), Карльстрем (Сванберг, 84), Айяри, Гудмундссон (Страуд, 65) - Нюгрен (Бергвалль, 65) - Исак (Эланга, 90), Дьокереш.

Тунис: Шамах - Валери (Махмуд, 72), Тальби, Рекик, Бен Хамида - Хедира (Гарби, 84), Скири (Ашури, 72) - Абди, Ганнибал, Бен Слиман (Шауат, 84) - Саад (Тунекти, 72).

Предупреждение: Хедира.

Источник: Getty Images

Сборная Кот-д'Ивуара в своем стартовом матче сумела взять три очка, вырвав минимальную победу над Эквадором.

Поединок прошел в борьбе, и уже казалось, что это противостояние принесет первую на турнире безголевую ничью, однако под занавес встречи африканской сборной все же удалось забить. На последней минуте основного времени Вильфрид Синго протянул мяч правым флангом, отдал в центр на Амада Диалло, который в касание пробил в левый нижний угол ворот соперника.

Ивуарийцы по итогам первого тура занимают второе место в группе Е. В другом поединке квартета Германия сокрушила со счетом 7:1 Кюрасао.

Статистика матча Кот-д'Ивуар - Эквадор 1-го тура группового этапа ЧМ-2026

Кот-д'Ивуар - Эквадор 1:0

Гол: Диалло, 90

Ожидаемые голы (xG): 1.52 - 1.02

Владение мячом: 48% - 52%

Удары: 15 - 12

Удары в створ: 4 - 1

Угловые: 3 - 5

Фолы: 10 - 13

Кот-д'Ивуар: Я. Фофана - Дуэ (Коссуну, 89), Синго, Агбаду, Конан - Я. Диоманде, С. Фофана (Сангаре, 77), Кессье, Туре (Диалло, 56) - Пепе (Улаи, 77), Ваи (Бонни, 56).

Эквадор: Галиндес - Ордоньес, Пачо, Инкапье - Минда (Ангуло, 56), Франко (Пресиадо, 62), М. Кайседо, Вите - Плата, Валенсия (К. Родригес, 77), Йебоа (Поросо, 63).

Предупреждения: С. Фофана, Кессье, Дуэ - Поросо.

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