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Футбол

Эквадор одержал волевую победу над Германией, Кот-д'Ивуар обыграл Кюрасао

Европейская, африканская и южноамериканская сборные вышли в плей-офф ЧМ-2026.
Сегодня, 01:08       Автор: Игорь Мищук
Эквадор обыграл Германию / Getty Images
Эквадор обыграл Германию / Getty Images

В четверг, 25 июня, на чемпионате мира-2026 были сыграны заключительные два матча в группе Е.

Сборная Эквадора в своем поединке с Германией одержала важную волевую победу 2:1, которая позволила ей с третьего места квалифицироваться в плей-офф мирового первенства.

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Бундестим повела в противостоянии уже на второй минуте благодаря голу Лероя Сане, который в штрафной получил пас под удар от Флориана Вирца и отправил мяч в левый нижний угол. Были опасения, что взятие ворот могут отменить, поскольку в начале эпизода Александар Павлович, пытаясь зацепиться за мяч, высоко поднятой ногой зацепил голову соперника, однако все же счет в матче был открыт.

Тем не менее эквадорцы быстро восстановили паритет. На девятой минуте Нильсон Ангуло, получив мяч перед штрафной, отлично пробил издали под правую стойку.

В дебюте второго тайма сборная Германии рассчитывала на пенальти после нарушения против Кая Хаверца, но одиннадцатиметровый удар был отменен из-за фола в атаке, который предшествовал эпизоду. А на 77-й минуте Эквадору удалось шокировать своего оппонента и вырвать сенсационную победу. После подачи с углового с правого фланга и скидки от партнера Гонсало Плата опередил голкипера Мануэля Нойера и протолкнул мяч в сетку.

Статистика матча Эквадор - Германия 3‑го тура группового этапа ЧМ‑2026

Эквадор - Германия 2:1

Голы: Ангуло, 9, Плата, 77 - Сане, 2

Ожидаемые голы (xG): 1.51 - 0.65
Владение мячом: 39% - 61%
Удары: 7 - 11
Удары в створ: 3 - 3
Угловые: 3 - 2
Фолы: 15 - 10

Эквадор: Галиндес - Франко (Пресиадо, 64), Ордоньес, Пачо, Инкапье (Эступиньян, 72) - Ебоа (Торрес, 85), Вите, М. Кайседо, Ангуло (Х. Кайседо, 85) - Плата, Валенсия (Родригес, 64).

Германия: Нойер - Киммих (Тиав, 60), Та, Рюдигер, Раум - Павлович (Штиллер, 46), Нмеча (Байер, 65) - Сане, Мусиала, Вирц (Гросс, 73) - Хаверц (Ундав, 60).

Предупреждения: Инкапье, Франко, Плата - Павлович.

Источник: Getty Images

В параллельном поединке группы сборная Кот-д'Ивуара обыграла со счетом 2:0 Кюрасао и впервые в своей истории пробилась в плей-офф чемпионата мира.

Победу в этом матче африканской сборной принес Николя Пепе, оформивший дубль.

Ивуариец вывел свою команду вперед уже на седьмой минуте, замкнув с близкого расстояния прострел слева от Яна Диоманде, а в середине второй половины встречи отличился во второй раз, получив мяч справа в штрафной и пробив в дальнюю девятку.

Статистика матча Кюрасао - Кот-д'Ивуар 3‑го тура группового этапа ЧМ‑2026

Кюрасао - Кот-д'Ивуар 0:2

Голы: Пепе, 7, 64

Ожидаемые голы (xG): 0.47 - 1.30
Владение мячом: 37% - 63%
Удары: 11 - 7
Удары в створ: 2 - 3
Угловые: 4 - 6
Фолы: 11 - 6

Кюрасао: Ром - Бренет (Самбо, 90), Гарри (Кастаннеер, 77), Обиспо, Флоранус, Фонвилл (Нослин, 77) - Чонг, Комененсия (Антониссе, 61), Л. Бакуна, Ж. Бакуна - Локадия (Кувас, 90).

Кот-д'Ивуар: Я. Фофана - Дуэ, У. Диоманде, Коссуну, Опери - Диалло (Улаи, 46), Кессье (Сери, 77), Сангаре, Я. Диоманде (Туре, 67) - Пепе (Ваи, 67), Бонни (Диаките, 67).

Предупреждения: Ж. Бакуна - Пепе.

Таким образом, сборная Германии с шестью очками стала победителем группы Е. Кот-д'Ивуар финишировал вторым, также набрав шесть баллов.

Сборная Эквадора взяла четыре очка и также уже обеспечила себе место в плей-офф ЧМ-2026 через рейтинг команд, занявших третьи места. А сборная Кюрасао стала четвертой, завершив свое дебютное выступление на чемпионате мира с одним пунктом в активе.

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