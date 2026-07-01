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Футбол

Мексика - Эквадор 2:0: обзор матча и результат игры 01.07.2026

Мексика вышла в 1/8 финала благодаря голам Киньонеса и Хименеса
Сегодня, 07:39       Автор: Валентина Чорноштан
Мексика - Эквадор / Getty Images
Мексика - Эквадор / Getty Images

В Мехико Мексика разгромила Эквадор в 1/16 финала и оформила путёвку в следующий круг. Старт встречи был ненадолго отложен из‑за непогоды, однако после возобновления игры хозяева сразу завладели инициативой.

На 23‑й минуте Роберто Альварадо вывел Хулиана Киньонеса на ударную позицию, и форвард точным ударом в ближний верхний угол открыл счёт. Спустя восемь минут мексиканцы увеличили преимущество: Рауль Хименес перехватил мяч после ошибки соперника и отправил его в правый угол ворот.

Во втором тайме Эквадор больше владел мячом и попытался переломить ход встречи с помощью замен, однако надёжная игра мексиканской обороны не позволила создать по‑настоящему опасные моменты.

Уже в компенсированное время эквадорцы потеряли своего ключевого защитника: после просмотра видеоповтора арбитр удалил Инкапье за неспортивное поведение. В меньшинстве эквадорцы уже не могли ничего противопоставить хозяевам, и мексиканцы сохранили счёт 2:0 до финального свистка.

Статистика матча Мексика — Эквадор 1/16 финала ЧМ-2026 

Мексика — Эквадор 2:0

Голы: Киньонес (23), Хименес (31)

Ожидаемые голы (xG): 1.02 — 0.72
Владение мячом: 43% — 57%
Удары: 15 — 7
Удары в створ: 3 — 1
Угловые: 3 — 8
Фолы: 10 — 14

Мексика: Ранхель — Санчес, Монтес, Васкес, Гальярдо — Ромо, Лира, Мора — Альварадо, Киньонес, Хименес.

Эквадор: Галиндес — Франко, Ордоньес, Пачо, Инкапье — Эбоа, Вите, М. Кайседо, Ангуло — Валенсия, Плата.

Предупреждения: Франко, Паэс.

Удаление: Инкапье.

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