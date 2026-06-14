Германия легко разгромила Кюрасао

В воскресенье, 14 июня, сборные Германии и Кюрасао встречались в рамках группового этапа ЧМ-2026.

Очевидный фаворит открыл уже на шестой минуте стараниями Феликса Нмечи. Однако уже через 15 минут Кюрасао сумел удивить всех, сравняв счет.

Однако это мало чем помогло новичкам мундиаля. Еще до перерыва немцы не только вышли вперед, но и сразу оторвались на два мяча.

Ну а второй тайм стал совсем уж катастрофой для Кюрасао. Сборная Германии еще четыре раза отличилась в воротах соперника, доведя счет до 7:1.

Статистика матча Германия - Кюрасао 1-го тура группового этапа ЧМ-2026

Германия - Кюрасао 7:1

Голы: Нмеча, 6, Шлоттербек, 38, Хавертц (пенальти), 45+5, 88, Мусиала, 47, Браун, 68, Ундав, 78 - Комененсия, 21

Ожидаемые голы (xG): 3,90 - 0,40

Владение мячом: 65% - 35%

Удары: 26 - 8

Удары в створ: 12 - 2

Угловые: 8 - 1

Фолы: 18 - 11

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