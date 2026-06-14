iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Германия легко разгромила Кюрасао

Немцы отличились семью голами, а Кюрасао одним, но историческим.
Сегодня, 22:00       Автор: Андрей Безуглый
Сборная Германии / Getty Images
Сборная Германии / Getty Images

В воскресенье, 14 июня, сборные Германии и Кюрасао встречались в рамках группового этапа ЧМ-2026.

Очевидный фаворит открыл уже на шестой минуте стараниями Феликса Нмечи. Однако уже через 15 минут Кюрасао сумел удивить всех, сравняв счет.

Однако это мало чем помогло новичкам мундиаля. Еще до перерыва немцы не только вышли вперед, но и сразу оторвались на два мяча.

Ну а второй тайм стал совсем уж катастрофой для Кюрасао. Сборная Германии еще четыре раза отличилась в воротах соперника, доведя счет до 7:1.

Статистика матча Германия - Кюрасао 1-го тура группового этапа ЧМ-2026

Германия - Кюрасао 7:1
Голы: Нмеча, 6, Шлоттербек, 38, Хавертц (пенальти), 45+5, 88, Мусиала, 47, Браун, 68, Ундав, 78 - Комененсия, 21

Ожидаемые голы (xG): 3,90 - 0,40
Владение мячом: 65% - 35%
Удары: 26 - 8
Удары в створ: 12 - 2
Угловые: 8 - 1
Фолы: 18 - 11

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Германия установила новый рекорд чемпионатов мира Германия установила новый рекорд чемпионатов мира
ЧМ-2026: Германия разгромила Кюрасао, Нидерланды сыграет с Японией ЧМ-2026: Германия разгромила Кюрасао, Нидерланды сыграет с Японией
Сборная Кюрасао забила первый в своей истории гол на ЧМ Сборная Кюрасао забила первый в своей истории гол на ЧМ
Хэмилтон стал самым возрастным победителем Гран-при за 56 лет Хэмилтон стал самым возрастным победителем Гран-при за 56 лет

Видео

Плей-офф НХЛ: Каролина вышла вперед в финальной серии
Плей-офф НХЛ: Каролина вышла вперед в финальной серии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" уступили Дании в досрочно завершенном спарринге
просмотров
Футбол сегодня: матчи Нидерландов и Германии в рамках ЧМ
просмотров
Плей-офф НБА: Никс победил Сан-Антонио в четвертом матче серии
просмотров
УПЛ: Кудривка и Левый Берег пробились в УПЛ
просмотров

Последние новости

ЧМ-202622:35
Германия установила новый рекорд чемпионатов мира
ЧМ-202622:13
ЧМ-2026: Германия разгромила Кюрасао, Нидерланды сыграет с Японией
ЧМ-202622:00
Германия легко разгромила Кюрасао
ЧМ-202620:43
Сборная Кюрасао забила первый в своей истории гол на ЧМ
Формула 119:45
Хэмилтон стал самым возрастным победителем Гран-при за 56 лет
Европа19:01
Реал согласовал контракт с защитником сборной Испании
Киберспорт18:26
IEM Cologne Major 2026: Monte вылетели, FUT сохранили шансы, а NaVi сыграют с Falcons
Европа18:10
Легенда Манчестер Сити начал тренерскую карьеру
Формула 118:00
Гран-при Барселоны-Каталонии: Хэмилтон выиграл первую гонку с Феррари
Формула 117:35
Хэмилтон добыл первую победу с Феррари на Гран-при Барселоны
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK