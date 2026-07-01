Франция - Швеция 3:0: обзор матча и результат игры 01.07.2026

В ночь на среду, 1 июля, состоялся матч 1/16 финала чемпионата мира-2026, в котором встречались сборные Франции и Швеции.

Команда Дидье Дешама практически не заметила своего соперника на пути в следующий раунд плей-офф, одержав уверенную разгромную победу со счетом 3:0.

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Сборная Франции полностью переиграла соперника, не дав усомниться в будущем победителе противостояния. Французы доминировали от начала матча, вот только открыть счет смогли перед самым перерывом. Правда, в середине тайма мяч все же побывал в сетке ворот шведов, когда Килиан Мбаппе вырвался один на один с голкипером и результативно завершил свой забег, однако гол отменили из-за офсайда.

Шведскую команду от пропущенных спасал либо голкипер Якоб Зеттерстрем, либо каркас ворот, либо неточность соперников. В одном из эпизодов безумный удар через себя от Майкла Олисе пришелся в стойку, а после добивания от Усмана Дембеле мяч разминулся с левой девяткой. Французы продолжали нагнетать и все же повели во встрече на последней минуте тайма. После розыгрыша углового Мбаппе получил мяч на левой краю штрафной, убрал защитника и пробил под дальнюю стойку.

Во второй половине матча "Ле Бле" удалось увеличить свое преимущество уже быстрее. На 53-й минуте Орельен Чуамени перехватил мяч в центре поля, отдал дальше на Олисе, а тот, пробросив между ног защитнику, вывел на удар Бредли Баркола.

После этого уже сам Олисе не реализовал несколько моментов, однако вскоре записал на свой счет второй ассист, а Мбаппе оформил дубль. Вингер разрезной передачей оставил не у дел оборону шведов, а нападающий выскочил из-под защитников слева в штрафной и пробил в дальний угол, доведя результат до разгромного.

Мбаппе забил уже шесть мячей на нынешнем мировом первенстве, сравнявшись с текущим лидером Лионелем Месси. Также француз в общем списке лучших бомбардиров чемпионатов мира обогнал на два мяча Мирослава Клозе, выйдя с 18 голами на чистое второе место. У Месси пока на один результативный удар больше.

Соперником Франции в 1/8 финала ЧМ-2026 станет Парагвай, который ранее сенсационно прошел Германию.

Статистика матча Франция - Швеция 1/16 финала ЧМ-2026

Франция - Швеция 3:0

Голы: Мбаппе, 45, 74, Баркола, 53

Ожидаемые голы (xG): 3.17 - 0.64

Владение мячом: 61% - 39%

Удары: 25 - 8

Удары в створ: 12 - 3

Угловые: 9 - 1

Фолы: 14 - 10

Франция: Меньян - Кунде (Гюсто, 75), Упамекано, Салиба, Динь (Т. Эрнандес, 78) - Чуамени, Рабьо - Дембеле (Дуэ, 75), Олисе (Шерки, 85), Баркола - Мбаппе (Матета, 84).

Швеция: Зеттерстрем - Лагербильке, Линделеф, Гудмундссон - Свенссон (Сванберг, 82), Бергвалль (Али, 66), Айяри (Нюгрен, 82), Страуд (Зенели, 66) - Эланга, Исак (Нильссон, 90) - Дьекереш.

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