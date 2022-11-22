Аргентина - Саудовская Аравия 1:2 обзор матча и результат игры 22.11.2022

Узнайте результат матча чемпионата мира 2022 года между Аргентиной и Саудовской Аравии на ISPORT.

В рамках первого тура группового этапа чемпионата мира сборная Аргентины встречалась с национальной командой Саудовской Аравии.

Аргентинская сборная вышла вперед на десятой минуте благодаря голу Лионеля Месси, который реализовал пенальти. 35-летний нападающий установил рекорд своей национальной команды по результативности.

До конца первого тайма аргентинская команда забила еще трижды, однако все эти голы были с офсайда.

Второй тайм стал шокирующим для всего футбольного мира, ведь Саудовская Аравия перевернула игру. На 48-й минуте Аль-Шехри нанес точный удар, который восстановил ничейный результат. Буквально через пару минут Аль-Давсари забил второй, выведя свою команду вперед.

Аргентинская сборная до финального свистка создала целый ряд моментов, однако ни один из них реализовать не удалось. Саудовская Аравии сенсационно обыграла претендента на чемпионство в турнире.

В следующем туре сборная Аргентины сыграет с Мексикой, а Саудовская Аравия - с Польшей.

Статистика матча Аргентина - Саудовская Аравия 1-го тура чемпионата мира

Аргентина - Саудовская Аравия 1:2

Голы: Месси, 10 (пен.) - Аль-Шехри, 48, Аль-Давсари, 53

Владение мячом: 69% - 31%

Удары (в створ): 14 (6) - 3 (2)

Офсайды: 10-1

Угловые: 9-2

Атаки: 82-53

Аргентина: Д. Мартинес – Молина, Ромеро (Лисандро Мартинес, 59), Отаменди, Тальяфико (Акунья, 71) – де Пауль, Паредес (Фернандес, 59) – Ди Мария, Месси, Гомес (Альварес, 59) – Лаутаро Мартинес

Саудовская Аравия: аль-Уваис - Абдулхамид, аль-Тамбакти, Аль-Булаиги, Аль-Шахрани (Аль-Брик, 90+9) - Аль--Шехри (Аль-Ганама, 78), Канно, Аль-Малки, Аль-Давсари – Аль-Фарадж (Аль-Абед, 45+3, Аль-Амри, 88) – Аль-Бурайкан (Асири, 88).

Предупреждения: Аль-Малки, Аль-Булаиги, Аль-Давсари, Абдулхамид, Аль-Абед.