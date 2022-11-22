Месси установил рекорд сборной Аргентины

В рамках первого тура группового этапа чемпионата мира сборная Аргентины встречается с национальной командой Саудовской Аравии.

На десятой минуте встречи нападающий аргентинской сборной Лионель Месси вывел свою команду вперед, реализовав пенальти.

Как сообщает OptaPaulo, 35-летний нападающий стал первым игроком сборной, отличившимся голом за национальную команду на 4-х разных чемпионатах мира (2006, 2014, 2018 и 2022).

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Стоит отметить, что Габриэль Батистута (1994, 1998, 2002) и Диего Марадона (1982, 1986 и 1964) забивали на трех турнирах.