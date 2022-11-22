Тренер Аргентины: Мы не обязаны выигрывать чемпионат мира

Специалист не хочет психологически давить на своих подопечных.

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился мнением о предстоящем матче с Саудовской Аравией в рамках группового этапа чемпионата мира.

По словам специалиста, он ожидает тяжелого противостояния, ведь Саудовская Аравия окажет сопротивление.



"Не могу сказать, что арабские команды ниже класса. Эквадор обыграл Катар, но победители были в отличной форме, как и Англия в матче с Ираном, которая является одной из топ-команд.

Мы уже определили состав на завтра, никаких серьезных изменений не будет – сыграют футболисты, обычно выходящие в основе. Игрокам непросто, ведь до чемпионата мира они играли каждые три дня в своих клубах".

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Скалони заявил, что его команда не должна выигрывать международный трофей.

"Мы не должны выигрывать чемпионат мира. Мы собираемся соревноваться, играть. Мы надеемся, что аргентинцы и все остальные будут рады видеть команду, которая в первую очередь играет в футбол.

Если говорить о фаворитах турнира, можно выделить по меньшей мере восемь сборных, способных завоевать трофей. Многое решат мелкие детали, и мы сделаем все, чтобы победа осталась за нами", - приводит слова Скалони La Nacional.

Напомним, матч Аргентина - Саудовская Аравия состоится во вторник, 22 ноября. Начало встречи в 12:00 по Киеву.