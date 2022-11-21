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Аргентина - Саудовская Аравия: прогноз на матч чемпионата мира 22.11.2022

Команды встретятся в первом туре чемпионата мира-2022. Узнай, у кого из соперников больше шансов на победу на ISPORT.ua.
Сегодня, 12:12
Сборная Аргентины / Getty Images
Сборная Аргентины / Getty Images

Во вторник, 22 ноября, пройдет первый тур для команд из групп C и D. В первом матче дня нас ожидает встреча между Давидом и Голиафом.

Сборная Аргентины намерена начать мундиаль с победы над сборной Саудовской Аравии. Матч состоится в 12:00 по Киеву на Национальном стадионе Лусаил.

Месси и компания претендуют на чемпионский титул, поэтому должны с легкостью разбираться с аутсайдером группы, а саудитам остается лишь надеяться на чудо.

Коэффициент и ставки на матч первого тура ЧМ-2022 Аргентина – Саудовская Аравия 22 ноября

Сборные Аргентины и Саудовской Аравии попали в группу C, в которой также присутствуют Польша и Мексика.

По мнению экспертов и букмекеров, в матче Аргентина – Саудовская Аравия команда из Латинской Америки является бесспорным фаворитом.

Прогноз букмекеров на матч Аргентина – Саудовская Аравия:

  • Победа Аргентины: 1,18
  • Ничья: 7,2
  • Победа Саудовской Аравии: 17,2

Интересно также и то, что букмекеры прогнозируют, голевую феерию в матче Аргентина - Саудовская Аравия. Если вас интересуют ставки, коэффициент на то, что в матче будет забито больше трех голов, равен – 1,67. На гол Аргентины коэффициент только 1,04, а на гол саудитов – 2,44. Коэффициент на то, что забьют обе команды – 2,60.

Статистика противостояния между Аргентиной и Саудовской Аравией

Команды встречались между собой четыре раза, три из которых были товарищескими матчами. Следует отметить, что аргентинцы не проиграли ни разу.

Аргентина – Саудовская Аравия

2  Победы  0

2  Ничьи  2

7  Голы  2

Последняя встреча команд прошла в 2012 году и была товарищеской. Тогда Аргентина и Саудовская Аравия разыграли безголевую ничью.

Отметим, что во втором туре группового этапа чемпионата мира сборная Аргентины сыграет с Мексикой, а Саудовская Аравия – с Польшей. Оба матча состоятся 26 ноября.

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