Шахтер - Риека: прогноз на матч Лиги конференций

Узнай на ISPORT.ua, кто может победить в еврокубковом поединке между украинской и хорватской командами.

В четверг, 18 ноября, Шахтёр проведёт заключительный, 6-й тур основного этапа Лиги конференций против хорватской Риеки.

Подопечные Арды Турана после пяти туров занимают второе место в турнирной таблице, имея в активе 12 очков. Шахтёру необходимо побеждать в этом матче, чтобы финишировать в первой восьмёрке и напрямую выйти в 1/8 финала турнира.

В то же время будущий соперник "горняков" занимает 14-е место в турнирной таблице Лиги конференций и имеет 8 очков. Для Риеки при определённых условиях будет достаточно ничейного результата.

Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Коэффициенты на матч Лиги конференций Шахтёр - Риека

В предстоящем поединке эксперты считают фаворитом именно Шахтёр.

Прогноз букмекеров на матч Шахтёр - Риека:

Победа Шахтер — 1,90

Ничья — 3,75

Победа Риека — 4,00

