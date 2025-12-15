Дарио Срна подвел итоги первой части сезона Шахтера

О травмах, трансферах и задачах на ЛК.

Спортивный директор Шахтера Дарио Срна поделился мыслями о том, как прошла первая половина сезона для "горняков".

"Трудные полгода для нас. Сыграли на 8 матчей больше, чем в прошлом году из-за квалификации. Травмы, трансферы… Потеряли много очков, но всё равно мы находимся там, где хотим быть. Уверен, что мы на правильном пути.

Трудные переезды у нас. Вы знаете, что мы представляем украинский футбол в Европе и будем стараться остаться там надолго, показывать Украину на высоком уровне.

Могу поблагодарить только за эти полгода. У нас осталась ещё одна игра — Риека, где нужно взять максимум, играть на победу, чтобы попасть в первую восьмёрку".

Напомним, что матч Шахтера против Риеки пройдёт в четверг, 18 декабря.

