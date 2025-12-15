iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Дарио Срна подвел итоги первой части сезона Шахтера

О травмах, трансферах и задачах на ЛК.
Сегодня, 15:12       Автор: Валентина Чорноштан
Дарио Срна / Getty Images
Дарио Срна / Getty Images

Спортивный директор Шахтера Дарио Срна поделился мыслями о том, как прошла первая половина сезона для "горняков".

"Трудные полгода для нас. Сыграли на 8 матчей больше, чем в прошлом году из-за квалификации. Травмы, трансферы… Потеряли много очков, но всё равно мы находимся там, где хотим быть. Уверен, что мы на правильном пути.

Трудные переезды у нас. Вы знаете, что мы представляем украинский футбол в Европе и будем стараться остаться там надолго, показывать Украину на высоком уровне.

Могу поблагодарить только за эти полгода. У нас осталась ещё одна игра — Риека, где нужно взять максимум, играть на победу, чтобы попасть в первую восьмёрку".

Напомним, что матч Шахтера против Риеки пройдёт в четверг, 18 декабря.

Как прошёл последний матч Шахтера в этом году, можно узнать на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Дарио Срна

Статьи по теме

Туран оценил трансфер Обаха в Шахтер Туран оценил трансфер Обаха в Шахтер
Шахтер легко разгромил Эпицентр Шахтер легко разгромил Эпицентр
Шахтер подписал одного из лучших бомбардиров УПЛ Шахтер подписал одного из лучших бомбардиров УПЛ
Туран: Победить на выезде в любой точке Европы никогда не бывает легко Туран: Победить на выезде в любой точке Европы никогда не бывает легко

Видео

ТОП-10 моментов НБА: слэм-данк Хейса возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: слэм-данк Хейса возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Норвегия одержала победу в мужской эстафете, женщины закроют этап в Хохфильцене пасьютом
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась лучшей украинкой, Калинина взлетела вверх после Лиможа
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от преследователей
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской гонки преследования в Хохфильцене
просмотров

Последние новости

Европа17:03
Манчестер Сити следит за 26-летним защитником Тоттенхэма
Европа16:39
Барселона может расстаться с правым защитником
Другие страны16:05
Опытный бразильский защитник ищет новый вызов в Европе
Формула 115:42
Известно, когда Ауди официально представит болид Формулы-1
Украина15:12
Дарио Срна подвел итоги первой части сезона Шахтера
Игровые14:59
Трехкратный MVP Супербоула порвал "кресты"
Бокс14:49
Тренер Беринчика включился в подготовку Джошуа
НХЛ14:30
Вратарь Каролины повторил клубный рекорд
Европа14:24
Ротация в Реале. Украинский голкипер может дебютировать в Кубке Испании
Украина13:56
Лучший бомбардир Зари может остаться в клубе до 2027 года
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK