Капитан Баварии получил травму

Год для голкипера закончился.
Сегодня, 13:54       Автор: Антон Федорцив
Мануэль Нойер / Getty Images
Мануэль Нойер / Getty Images

Вратарь Мануэль Нойер попал в лазарет мюнхенской Баварии. Ветеран травмировал бедро в противостоянии с Майнцем в 14-м туре Бундеслиги, сообщает официальный сайт клуба.

Медики диагностировали у кипера надрыв мышцы. Конкретные сроки восстановления Нойера пока неизвестны. Он точно пропустит матч с Хайденхаймом в чемпионате Германии 21 декабря, но, вероятно, вернется после зимней паузы.

В нынешнем сезоне Нойер сыграл 20 поединков во всех турнирах, в которых пропустил 21 мяч. В свой актив вратарь записал 6 клиншитов. Контракт с "ротен" действует до следующего лета.

К слову, нападающий Серж Гнабри начал переговоры с Баварией по пролонгации договора.

