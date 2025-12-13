iSport.ua
Будущее Гнабри в Баварии под вопросом. Стороны обсуждают продление

Близок к продлению контракта?
Сегодня, 14:00       Автор: Валентина Чорноштан
Сержа Гнабри / Getty Images
Сержа Гнабри / Getty Images

Бавария ведёт активные переговоры по поводу нового контракта Сержа Гнабри.

По информации журналиста Николо Скиры, новое соглашение немецкого вингера может быть рассчитано до 2028 года и включать пункт о продлении сотрудничества ещё на один сезон.

На данный момент переговоры с агентом игрока и представителями мюнхенского клуба находятся на начальной стадии.

В текущем сезоне 30-летний вингер провёл 19 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 6 результативных передач.

К слову, дортмундская Боруссия ранее установила ценник на звезду своей команды.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Серж Гнабри Бавария Мюнхен

