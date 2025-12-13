Будущее Гнабри в Баварии под вопросом. Стороны обсуждают продление

Бавария ведёт активные переговоры по поводу нового контракта Сержа Гнабри.

По информации журналиста Николо Скиры, новое соглашение немецкого вингера может быть рассчитано до 2028 года и включать пункт о продлении сотрудничества ещё на один сезон.

На данный момент переговоры с агентом игрока и представителями мюнхенского клуба находятся на начальной стадии.

#BayernMunich are in talks with Serge #Gnabry for the contract extension until 2028 with the option for 2029. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) December 13, 2025

В текущем сезоне 30-летний вингер провёл 19 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 6 результативных передач.

К слову, дортмундская Боруссия ранее установила ценник на звезду своей команды.

