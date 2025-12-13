Кривбасс разошелся миром с Колосом

Команды начали в хорошем темпе. "Хлеборобы" упустили возможность в дебюте, когда Маханьков парировал удар Цурикова. Зато криворожцы ответили голом – Твердохлиб реализовал одиннадцатиметровый за фол против Микитишина.

Колос пытался быстро отыграться. Особенно острыми были стандарты ковалевцев. Впрочем, и Кривбасс до перерыва мог удвоить преимущество. Пахолюк справился с выстрелом Микитишина и двумя попытками Парако.

Гости же едва не забили в раздевалку, но Теллес попал в штангу. Зато всё удалось на старте второй половины. После углового с левого фланга Илир Красничи отправил мяч за линию на дальней штанге.

Новая вспышка активности пришлась на финальные 15 минут. Активнее был Кривбасс. В частности, Парако попал в голкипера, а удары Твердохлиба и Юрчеца прошли выше ворот. Дожать "хлеборобов" Кривбасс не сумел.

Такой результат оставил соперников соседями в турнирной таблице. Кривбасс до зимней паузы набрал 26 очков (4-е место). А в активе Колоса – 25 пунктов (5-я позиция).

Статистика матча Кривбасс – Колос 16-го тура чемпионата Украины

Кривбасс – Колос – 1:1

Голы: Твердохлиб, 10 (пенальти) – И. Красничи, 56

Удары: 12 - 10

Удары в створ: 6 - 4

Угловые: 4 - 8

Фолы: 13 - 10

Кривбасс: Маханьков – Юрчец, Конате, Виливальд, Дибанго – Задерака, Араухо, Твердохлиб – Лин, Парако (Мендоза, 82), Микитишин

Колос: Пахолюк – Понедельник, Козик, Бондаренко, Цуриков – Теллес, И. Красничи, А. Демченко (Челядин, 82) – Кане (Алефиренко, 63), Климчук (Ойевуси, 82), Салабай

Предупреждение: Теллес

Удаление: Теллес

