Милан рассматривает вариант с подписанием немецкого форварда из АПЛ

Интересуется 32-летним Фюллькругом.
Сегодня, 15:50       Автор: Валентина Чорноштан
Никлас Фюллькруг / Getty Images
Никлас Фюллькруг / Getty Images

Милан хочет арендовать форварда Вест Хэма Никласа Фюллькруга.

Как сообщает La Gazzetta dello Sportt, Фюллькруг недоволен пребыванием в команде АПЛ: из-за отсутствия игровой практики он ищет клуб, в котором будет регулярно выходить на поле.

Одним из вариантов является Милан. "Россонери" ищут усиление в атаке и рассматривают возможность арендовать игрока до конца сезона 2025/26, с последующим продлением, если Фюллькруг заиграет в Серии А.

В этом сезоне Фюллькруг участвовал в девяти матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Добавим, что Маттео Гендузи может сменить Лацио на турецкий гранд.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Вест Хэм Никлас Фюллькруг

