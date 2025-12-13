Сборная Украины U-20 одержала вторую победу на ЧМ в Дивизионе 1A
Что ждет юниоров дальше?
В субботу, 13 декабря, молодежная сборная Украины U-20 сумела обыграть Францию со счетом 3:2.
После пяти матчей национальная команда расположилась на 5-м месте, тем самым осталась по итогам турнира в Дивизионе 1A.
Напомним, что сборная Украины победила Казахстан (2:1), а в трех последующих матчах уступила Норвегии (2:3), Словении (3:4) и Австрии (2:9).
Турнирная таблица после окончания игр выглядит так:
- Норвегия - 4 победы (4 матча) — 11 очков (28:9)
- Австрия - 3 победы (4 матча) — 9 очков (21:13)
- Казахстан - 2 победы (4 матча) — 6 очков (22:22)
- Словения - 2 победы (4 матча) — 6 очков (15:17)
- Украина - 2 победы (5 матчей) — 6 очков (12:19)
- Франция - 0 побед (5 матчей) — 1 очко (16:34)
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!