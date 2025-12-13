iSport.ua
Историческая награда. IBU присудила сборной Украины серебро ЧМ-2011 в эстафете

Получила медали по биатлону спустя годы после гонки.
Сегодня, 16:41       Автор: Валентина Чорноштан
Сергей Семенов / Getty Images
Сергей Семенов / Getty Images

Мужская эстафетная команда Украины официально получила серебряные награды за Чемпионат мира-2011.

В 2011 году наша национальная команда финишировала на третьей позиции, но позже выяснилось, что биатлонист российской команды Евгений Устюгов получил положительный результат допинг-пробы.

В связи с этим IBU аннулировало результаты российской сборной, и сборная Украины, которая на ЧМ-2011 заняла бронзовое место, поднялась на одну позицию и получила серебро.

Добавим, что свою награду Сергей Семенов получил в субботу, 13 декабря, перед стартом гонки преследования в Хохфильцене.

Остальные члены команды, а именно Александр Биланенко, Андрей Дериземля и Сергей Седнев, получат свои медали из рук президента ФБУ Ивана Крулько.

Результаты гонки преследования в Хохфильцене можно узнать на нашем сайте.

