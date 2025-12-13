iSport.ua
Ханси Флик - о вратарской иерархии Барселоны

Кто закрепился на позиции первого голкипера.
Сегодня, 15:19       Автор: Валентина Чорноштан
Ханси Флик / Getty Images
Главный тренер Барселоны Ханси Флик на пресс-конференции перед игрой против Осасуны рассказал, кого считает первым номером на вратарской позиции после восстановления Марка-Андре тер Штегена.

"Жоан Гарсия — номер один. Но второго или третьего нет. Мы не собираемся менять Жоана, он хорошо играет", — отметил тренер.

На вопрос касательно будущего тер Штегена специалист ответил:

"Я с ним разговаривал, это моя работа. Но это останется между нами".

Добавим, что немецкий голкипер рассматривал уход из Барселоны из-за отсутствия игровой практики, которая ему нужна перед началом Чемпионата мира 2026.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона ханси флик Жоан Гарсия

