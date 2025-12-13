iSport.ua
Амосов провел битву взглядов перед дебютом в UFC

Украинец вплотную подошел к премьере.
Сегодня, 14:13       Автор: Антон Федорцив
Ярослав Амосов / Getty Images
Ярослав Амосов / Getty Images

Отечественный боец ​​смешанных искусств Ярослав Амосов готов дебютировать в Ultimate Fighting Championship. Новичок промоушна провел битву взглядов с американцем Нилом Магни.

Церемония состоялась в дружеской атмосфере и обошлась без эксцессов. Предшествовало ей взвешивание бойцов. Амосов и Магни показали идентичный вес – 77,56 кг.

Поединок входит в кард UFC Vegas 112. Вечер состоится в ночь на воскресенье, 14 декабря. Украинец раньше был чемпионом Bellator в полусреднем весе. Рекорд же американского бойца в UFC – 31 победа, 14 поражений.

Напомним, украинка Анна Гиря стала спортсменкой года по версии IMMAF.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Ярослав Амосов Нил Магни

