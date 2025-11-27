iSport.ua
Амосов получил соперника на дебют в UFC

Украинец готовится к премьере.
27 ноября, 18:50
Ярослав Амосов / Instagram
Ярослав Амосов / Instagram

Отечественный боец ​​смешанных искусств Ярослав Амосов узнал первого оппонента под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата. Он выйдет в октагон против американца Нила Магни, сообщает UFC в Instagram.

Бой состоится в рамках UFC Vegas 112. Вечер запланирован на 13 декабря в Неваде. Главным событием мероприятия станет противостояние американского бойца Брэндона Ройвала и португальца Манэла Капе в легчайшем весе.

Амосов впервые будет драться в чемпионате. Ранее он стал чемпионом Bellator в полусреднем весе. Рекорд его соперника Магни в MMA – 31 победа, 14 поражений.

Тем временем украинка Анна Гиря стала спортсменкой года по версии IMMAF.

