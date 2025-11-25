Экс-чемпион UFC оскандалился визитом к Кадырову, похвалившись, что ему дали "пострелять"
Бывший чемпион UFC в двух дивизионах Джон Джонс посетил Чечню.
Американский боец смешанных единоборств приехал по приглашению Рамзана Кадырова, сын которого в тот день праздновал свое 18-летие.
Об этом Джонс рассказал в соцсетях.
"Это было потрясающе. Меня пригласил президент Кадыров. Я провел день, празднуя 18-летие его сына, мне разрешили пострелять из экзотического оружия, больше всего мне понравился РПГ. Никогда не видел столько еды, я ел как король", - написал боец в сети X.
It was awesome. I was invited by the president Kadyrov! I spent a day celebrating his son’s 18th birthday, got to shoot exotic weapons, my favorite was the RPG. Was never served so much food, ate like a king. https://t.co/fWheQWwCqO— Jonny Meat (@JonnyBones) November 25, 2025
Джонс не выходил в октагон с ноября 2024 года. Ранее сообщалось, что он завершил карьеру, но недавно боец заявил, что хочет провести поединок против чемпиона UFC в полутяжелом весе Алекса Перейры в Белом доме.
Также ранее стало известно, что Джонс обзавелся недвижимостью в Грозном.
Ранее сообщалось, что очередная легенда футбола 00-х начал сотрудничество с россиянами.
