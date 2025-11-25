iSport.ua
Экс-чемпион UFC оскандалился визитом к Кадырову, похвалившись, что ему дали "пострелять"

Джон Джонс не побрезговал компанией чеченского диктатора.
25 ноября, 17:59       Автор: Игорь Мищук
Джон Джонс / Getty Images
Джон Джонс / Getty Images

Бывший чемпион UFC в двух дивизионах Джон Джонс посетил Чечню.

Американский боец смешанных единоборств приехал по приглашению Рамзана Кадырова, сын которого в тот день праздновал свое 18-летие.

Об этом Джонс рассказал в соцсетях.

"Это было потрясающе. Меня пригласил президент Кадыров. Я провел день, празднуя 18-летие его сына, мне разрешили пострелять из экзотического оружия, больше всего мне понравился РПГ. Никогда не видел столько еды, я ел как король", - написал боец в сети X.

Джонс не выходил в октагон с ноября 2024 года. Ранее сообщалось, что он завершил карьеру, но недавно боец заявил, что хочет провести поединок против чемпиона UFC в полутяжелом весе Алекса Перейры в Белом доме.

Также ранее стало известно, что Джонс обзавелся недвижимостью в Грозном.

Ранее сообщалось, что очередная легенда футбола 00-х начал сотрудничество с россиянами.

