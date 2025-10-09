iSport.ua
Русский Українська

Украинец Сидей получил новый бой в UFC

Отечественный боец ​​смешанных искусств возвращается в октагон.
9 октября, 20:49       Автор: Антон Федорцив
Сергей Сидей / Getty Images
Сергей Сидей / Getty Images

Представитель Украины в легчайшем дивизионе Сергей Сидей узнал следующего соперника под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата. Украинец примет участие в UFC 322, сообщает инсайдер Марсель Дорфф в Instagram.

Его соперником будет американский боец ​​Малкольм Уэллмейкер. Поединок Сидея намечен на 16 ноября. Состоится бой в Нью-Йорке в знаменитом Мэдисон-Сквер-Гардене.

Украинский боец ​​последний раз выходил в октагон в мае. Тогда он одолел американца Камерона Смазермана по решению судей. Общий рекорд Сидея – 12 побед, 2 поражения.

Напомним, экс-чемпион UFC Конор Макгрегор получил длительную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Сергей Сидей

Статьи по теме

Президент США объявил дату проведения боя на территории Белого дома Президент США объявил дату проведения боя на территории Белого дома
Мороз получила дисквалификацию на 1 год Мороз получила дисквалификацию на 1 год
Чимаев одолел Дю Плесси и стал чемпионом UFC Чимаев одолел Дю Плесси и стал чемпионом UFC
Де Риддер одолел Уиттакера в главном поединке UFC Abu Dhabi Де Риддер одолел Уиттакера в главном поединке UFC Abu Dhabi

Видео

Украина разобралась с Исландией в безумном поединке - видео сверхрезультативного матча
Украина разобралась с Исландией в безумном поединке - видео сверхрезультативного матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" эффектно одолели Исландию в отборе ЧМ-2026
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: матч Украины и противостояние Германии с Люксембургом
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2025
просмотров

Последние новости

Украина01:10
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" эффектно одолели Исландию в отборе ЧМ-2026
ЧМ-202600:58
"Понимали ситуацию": Калюжный рассказал, за счет чего удалось обыграть Исландию
ЧМ-202600:50
Ребров: Победа сегодня была на первом месте
ЧМ-202600:35
Украина разобралась с Исландией в безумном поединке - видео сверхрезультативного матча
ЧМ-202600:20
Отборочный турнир ЧМ-2026: Украина разбила Исландию, Франция разобралась с Азербайджаном
Киберспорт00:04
NaVi легко переиграли Nigma и встретятся с Mouz за выход BLAST Slam V
Вчера, 23:43
ЧМ-202623:43
Украина ярко вырвала драматическую победу в матче с Исландией
ЧМ-202623:42
Франция легко разобралась с Азербайджаном
Бокс23:12
"Очевидный вариант": Промоутер Фьюри назвал потенциального соперника для возвращения в ринг
Другие страны23:08
Сон стал рекордсменом сборной Кореи
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK