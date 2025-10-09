Украинец Сидей получил новый бой в UFC

Представитель Украины в легчайшем дивизионе Сергей Сидей узнал следующего соперника под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата. Украинец примет участие в UFC 322, сообщает инсайдер Марсель Дорфф в Instagram.

Его соперником будет американский боец ​​Малкольм Уэллмейкер. Поединок Сидея намечен на 16 ноября. Состоится бой в Нью-Йорке в знаменитом Мэдисон-Сквер-Гардене.

Украинский боец ​​последний раз выходил в октагон в мае. Тогда он одолел американца Камерона Смазермана по решению судей. Общий рекорд Сидея – 12 побед, 2 поражения.

Напомним, экс-чемпион UFC Конор Макгрегор получил длительную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!