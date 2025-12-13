Феерия Цыганкова. Дубль и лучшая оценка в матче Ла Лиги

В пятницу, 12 декабря, состоялся матч Жирона - Реал Сосьедад, который завершился победой каталонского коллектива благодаря голам Виктора Цыганкова.

В целом Цыганков стал главным героем поединка. За матч он, помимо дубля, нанёс 3 удара (все в створ), показал xG 0,9, один раз попал в офсайд, имел xA 0,06, отдал 3 ключевые передачи, выполнил 5 навесов (1 точный), сделал 43 передачи в общей сложности (34 точные, 79%), совершил 3 попытки дриблинга (2 успешные) и допустил 15 потерь владения.

За 90 минут игры Цыганков получил оценку 8,3 от Sofascore и 8,9 от WhoScored.

Другой украинец в составе Жироны Владислав Ванат нанёс 1 удар (неточный), имел 1 заблокированный удар, xG 0,08, один раз оказался в офсайде, выполнил 4 передачи (3 точные, 75%), не сделал ни одной ключевой передачи, показал xA 0, имел 6 касаний мяча, не предпринимал попыток дриблинга и допустил 1 потерю владения за первую половину матча. Его оценки составили 6,4 от Sofascore и 5,9 от WhoScored.

Таким образом, Цыганков помог Жироне подняться из зоны вылета.

