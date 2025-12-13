Дубль Цыганкова принес Жироне важную победу

В пятницу, 12 декабря, Жирона отправилась в гости к Реал Сосьедаду. Владислав Ванат и Виктор Цыганкова вышли в стартовом составе.

Первый тайм прошел в довольно быстром темпе. Обе команды старались атаковать, но сумели дойти до ворот соперника лишь по разу.

Сначала Цыганков пробил с отличной точки, но удар вышел слабым, и Ремиро спокойно с ним справился. А ближе к концовке тайма Гедеш без шансов для кипера отправил мяч в сетку, открыв счет.

Во втором тайме каталонцы бросили в атаку все силы, завладев преимуществом на поле. Но реализовать его сумели лишь в последнем отрезке матча. Цыганков на 76-й и 84-й минутах забил по голу, подарив Жироне первую победу за месяц. Также каталонский клуб поднялся из зоны вылета.

Сосьедад - Жирона 1:2

Голы: Гедеш, 35 - Цыганков, 76, 84

