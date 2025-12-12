Украина во второй раз обыграла Румынию на Европейском кубке наций

В пятницу, 12 декабря, сборные Украины и Румынии по хоккею во второй раз встретились в рамках Европейского кубка наций.

Напомним, что в первой встрече "сине-желтые" выбороли минимальную победу над соперником.

Счет в этот раз открыли румыны благодаря точному удару в девятку от Евгения Скачкова. Однако еще до конца периода наша команда сравняла счет ударом Дениса Жеребко.

Победу же в матче принес Виктор Захаров, а Денис Матусевич записал на свой счет дубль из ассистов.

Европейский кубок наций 2025/26

Румыния — Украина — 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Голы: Скачков, 13 — Жеребко, 17, Захаров, 28

Заключительный поединок минитурнира состоится уже в субботу, 13 декабря.

