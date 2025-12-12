iSport.ua
Русский Українська
Хоккей

Украина во второй раз обыграла Румынию на Европейском кубке наций

"Сине-желтые" снова оформила минимальную победу.
Вчера, 23:45       Автор: Андрей Безуглый
Румыния - Украина / ФХУ
Румыния - Украина / ФХУ

В пятницу, 12 декабря, сборные Украины и Румынии по хоккею во второй раз встретились в рамках Европейского кубка наций.

Напомним, что в первой встрече "сине-желтые" выбороли минимальную победу над соперником.

Счет в этот раз открыли румыны благодаря точному удару в девятку от Евгения Скачкова. Однако еще до конца периода наша команда сравняла счет ударом Дениса Жеребко.

Победу же в матче принес Виктор Захаров, а Денис Матусевич записал на свой счет дубль из ассистов.

Европейский кубок наций 2025/26

Румыния — Украина — 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)
Голы: Скачков, 13 — Жеребко, 17, Захаров, 28

Заключительный поединок минитурнира состоится уже в субботу, 13 декабря.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

StarLadder Budapest Major 2025: NaVi сыграют против FaZe в полуфинале StarLadder Budapest Major 2025: NaVi сыграют против FaZe в полуфинале
NaVi, доминируя, обыграли Furia и вышли в полуфинал мажора NaVi, доминируя, обыграли Furia и вышли в полуфинал мажора
Дубль Цыганкова принес Жироне важную победу Дубль Цыганкова принес Жироне важную победу
Кубок Украины: расписание и результаты матчей Кубок Украины: расписание и результаты матчей

Видео

Гол Судакова признан лучшим в чемпионате Португалии в ноябре
Гол Судакова признан лучшим в чемпионате Португалии в ноябре

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Джакомель и Жанмонно одержали победы в спринтах на втором этапе Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от преследователей
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского спринта в Хохфильцене
просмотров
Футбол сегодня: в УПЛ пройдут два матча, Жирона сыграет на выезде
просмотров

Последние новости

Киберспорт00:34
StarLadder Budapest Major 2025: NaVi сыграют против FaZe в полуфинале
Киберспорт00:32
NaVi, доминируя, обыграли Furia и вышли в полуфинал мажора
Европа00:26
Дубль Цыганкова принес Жироне важную победу
Украина00:09
Кубок Украины: расписание и результаты матчей
Вчера, 23:45
Европа и мир23:45
Украина во второй раз обыграла Румынию на Европейском кубке наций
Европа22:45
Защитник Реала может покинуть команду в январе
Европа21:57
Салах и Ливерпуль намерены мирно уладить конфликт
Футбол21:30
Бывший хавбек Челси решил завершить карьеру
Украина20:30
УПЛ: Александрия и Кудривка сыграли вничью, Металлист 1925 одолел Оболонь
Украина20:08
Металлист 1925 одержал в гостях волевую победу над Оболонью
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK