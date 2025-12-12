Бывший хавбек Челси решил завершить карьеру

У Оскара обнаружились проблемы со здоровьем.

Полузащитник Сан-Паулу Оскар может завершить карьеру, сообщает ESPN.

По информации издания, бразилец будет вынужден распрощаться с футболом из-за проблем со здоровьем.

Напомним, что в начале октября Оскар неожиданно потерял сознание во время медосмотра. Впоследствии врачи диагностировали у него вазовагальный обморок.

Такое происходит при снижении артериального давления и частоты сердечных сокращений.

В ближайшее время руководство Сан-Паулу встретится с Оскаром, чтобы обсудить его будущее. Игроку могут предложить работу в клубе.

Напомним, что 34-летний Оскар успел поиграть в Бразилии, Англии и Китае. Больше всего игрок запомнился за Челси, с которым дважды ставал чемпионом Англии.

