Бывший хавбек Челси решил завершить карьеру

У Оскара обнаружились проблемы со здоровьем.
Сегодня, 21:30       Автор: Андрей Безуглый
Оскар / Getty Images
Оскар / Getty Images

Полузащитник Сан-Паулу Оскар может завершить карьеру, сообщает ESPN.

По информации издания, бразилец будет вынужден распрощаться с футболом из-за проблем со здоровьем.

Напомним, что в начале октября Оскар неожиданно потерял сознание во время медосмотра. Впоследствии врачи диагностировали у него вазовагальный обморок.

Такое происходит при снижении артериального давления и частоты сердечных сокращений.

В ближайшее время руководство Сан-Паулу встретится с Оскаром, чтобы обсудить его будущее. Игроку могут предложить работу в клубе.

Напомним, что 34-летний Оскар успел поиграть в Бразилии, Англии и Китае. Больше всего игрок запомнился за Челси, с которым дважды ставал чемпионом Англии.

Ранее также сообщалось, что вингер РБ Лейпциг может стать главной трансферной бомбой лета.

