Вингер Лейпцига может принести клубу более 100 млн евро летом

Ян Диоманде привлек внимание почти всех клубов Европы.
Сегодня, 19:40       Автор: Андрей Безуглый
Вингер РБ Лейпцига Ян Диоманде может стать громким трансфером будущим летом, пишет Флориан Плеттенберг.

19-летний вингер привлек внимание всех европейских топ-клубов, которые готовы попробовать его подписать после ЧМ-2026.

Контракт игрока с Лейпцигом рассчитан до 2030 года, потому клуб оценивает Диоманде в 100 млн евро. Кроме того, в его контракте не предусмотрено никаких отступных.

На текущий момент различные клубы следят за вингером, но ни4ааих действий никто не предпринимал. Судьба игрока, вероятней всего, решится после мундиаля.

В текущем сезоне Ян Диоманде провел 15 матчей, отличившись семью голами и четырьмя ассистами.

Ранее также сообщалось, что Интер Майами все же выкупил друга Месси

