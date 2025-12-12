Ян Диоманде привлек внимание почти всех клубов Европы.

Вингер РБ Лейпцига Ян Диоманде может стать громким трансфером будущим летом, пишет Флориан Плеттенберг.

19-летний вингер привлек внимание всех европейских топ-клубов, которые готовы попробовать его подписать после ЧМ-2026.

Контракт игрока с Лейпцигом рассчитан до 2030 года, потому клуб оценивает Диоманде в 100 млн евро. Кроме того, в его контракте не предусмотрено никаких отступных.

На текущий момент различные клубы следят за вингером, но ни4ааих действий никто не предпринимал. Судьба игрока, вероятней всего, решится после мундиаля.

В текущем сезоне Ян Диоманде провел 15 матчей, отличившись семью голами и четырьмя ассистами.

Ранее также сообщалось, что Интер Майами все же выкупил друга Месси

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!