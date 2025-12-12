Защитник Реала может покинуть команду в январе

Защитник Реала Антонио Рюдигер может сменить чемпионат, пишет AS.

Галатасарай заинтересован в трансфере 32-летнего защитника уже в январе. При том, что контракт Рюдигера заканчивается в конце сезона.

Рюдигер высоко ценится главным тренером турецкого гранда Оканом Буруком. Специалист хотел бы, чтобы немец привнес в его команду свой опыт.

Сам же защитник открыт для предложений, а потому, вероятней, Галатасарай сначала попробует договориться с ним, а затем уже будет вести переговоры с Реалом.

Ранее также сообщалось, что экс-хавбек Челси может закончить карьеру.

