Салах и Ливерпуль намерены мирно уладить конфликт

Ливерпуль и Мохамед Салах находятся в посиках компромисса, сообщае ряд источников.

Например, Бен Джейкобс пишет, чтот клуб не намерен штрафовать египтянина. Не в последнюю очередь для того, чтобы не нагнетать ситуацию лишний раз, тем более, что в Ливерпуле хотят, что бы Салах остался.

Сегодня, 12 декабря, игрок провел встречу с Арне Слотом, которая прошла в относительно спокойном ключе. По ее итогам стороны пожали друг другу руки, но конфликт еще не разрешили.

По итогам этотй встречи, сообщает Льюис Стил, Салах вернулся в заявку команды на следующий матч АПЛ.

Ливерпуль готов пойти на некоторые уступки, чтобы фуболист остался, но если Салах захочет уйти уже в январе, он должен будет предпоставить клубу варианты трансфера.

Ранее также сообщалось, что Ливерпуль входит входит в числе претендентов на 100-миллионого вингера.

