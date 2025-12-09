iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Арне Слот - о конфликте с Салахом: "Для меня стало сюрпризом то, что он сказал"

Удивлён заявлениями Салаха.
Сегодня, 14:16       Автор: Валентина Чорноштан
Арне Слот и Махомед Салах / Getty Images
Арне Слот и Махомед Салах / Getty Images

Накануне нападающий Ливерпуля Мохамед Салах дал интервью для VG, где высказался по поводу того, почему его не выпускают на матчи, а также о своих отношениях с главным тренером.

Арне Слот поделился мыслями о конфликте с Мохамедом Салахом в комментариях BeanymanSports.

"Я не знаю, сыграл ли Салах свой последний матч за Ливерпуль. Я не могу ответить на этот вопрос сейчас. Не думаю, что наши отношения испортились, но он имеет право говорить то, что чувствует, хотя для меня стало сюрпризом то, что он сказал после игры с Лидсом.

Может ли Салах вернуться в состав? Конечно, у каждого игрока есть такая возможность. Я стараюсь находить решения — это моя работа. Мы многое пробовали, поэтому нам нужны были изменения".

Добавим, что Салах не попал в состав Ливерпуля на матч с Интером в рамках Лиги чемпионов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Мохамед Салах арне слот

Статьи по теме

Ливерпуль считает, что может исправить ситуацию с Салахом Ливерпуль считает, что может исправить ситуацию с Салахом
Салах не попал в состав Ливерпуля на матч с Интером Салах не попал в состав Ливерпуля на матч с Интером
Руни: Салах разрушает свое наследие в Ливерпуле Руни: Салах разрушает свое наследие в Ливерпуле
Конфликт в Ливерпуле. Салах намекнул на уход с Энфилда Конфликт в Ливерпуле. Салах намекнул на уход с Энфилда

Видео

НХЛ: Калгари разгромил Баффало, Лос-Анджелес одолел Юту
НХЛ: Калгари разгромил Баффало, Лос-Анджелес одолел Юту

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Хаузер и Фийон-Майе победами в гонках преследования закрыли первый этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования в Эстерсунде
просмотров
Футбол сегодня: Интер встретится с Ливерпулем, Барселона - с Айнтрахтом
просмотров
УПЛ: Эпицентр разгромной победой над Полтавой закрыл 15-й тур
просмотров
Лига чемпионов: Интер встретится с Ливерпулем, Барселона сыграет с Айнтрахтом, а Аталанта - с Челси
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов16:30
Лига чемпионов: превью 6-го тура – Реал примет Ман Сити, Ливерпуль без Салаха едет в Милан
НБА16:28
Дерик Куин повторил достижения Леброна и Ингрема
Лига Чемпионов15:47
Реал может лишиться ключевого нападающего перед матчем против Ман Сити
Другие страны15:13
Бывший тренер Зари и Кривбасса стал главным наставником Нефтчи
Европа14:48
Французский защитник может сменить Лондон на Италию
Европа14:16
Арне Слот - о конфликте с Салахом: "Для меня стало сюрпризом то, что он сказал"
Европа13:45
Хавбек Реала неожиданно поддержал Алонсо
Лига Чемпионов13:35
Осимхен может повторить голевую серию Левандовски в Лиге чемпионов
Украина13:02
Финалисты прошлого сезона покидают Кубок Украины
Формула 112:55
Издание назвало причины отставки Гельмута Марко
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK