Арне Слот - о конфликте с Салахом: "Для меня стало сюрпризом то, что он сказал"

Накануне нападающий Ливерпуля Мохамед Салах дал интервью для VG, где высказался по поводу того, почему его не выпускают на матчи, а также о своих отношениях с главным тренером.

Арне Слот поделился мыслями о конфликте с Мохамедом Салахом в комментариях BeanymanSports.

"Я не знаю, сыграл ли Салах свой последний матч за Ливерпуль. Я не могу ответить на этот вопрос сейчас. Не думаю, что наши отношения испортились, но он имеет право говорить то, что чувствует, хотя для меня стало сюрпризом то, что он сказал после игры с Лидсом.

Может ли Салах вернуться в состав? Конечно, у каждого игрока есть такая возможность. Я стараюсь находить решения — это моя работа. Мы многое пробовали, поэтому нам нужны были изменения".

Добавим, что Салах не попал в состав Ливерпуля на матч с Интером в рамках Лиги чемпионов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!