Ротань получил дисквалификацию и рекордный штраф после удаления в матче Рух - Полесье

Тренера житомирян наказали за излишние эмоции и брань в адрес главного арбитра.

КДК УАФ вынес несколько решений по итогам матча 15-го тура украинской Премьер-лиги Рух - Полесье (1:0).

В том поединке после ранее удаления Александра Андриевского главный тренер житомирской команды Руслан Ротань остался недоволен действиями главного арбитра Дениса Резникова и за проявление излишних эмоций и брань в адрес рефери также заработал красную карточку на 13-й минуте.

Как сообщает официальный сайт УАФ, Ротань был дисквалифицирован на пять матчей, два из которых условно с испытательным сроком в один год.

Также за использование непристойных, оскорбительных слов по адресу арбитра наставника Полесья обязали выплатить штраф в размере 200 тысяч гривен, что является рекордной суммой для тренера в истории УПЛ.

Кроме этого, Андриевского после прямой красной карточки дисквалифицировали на два матча, один из которых условно с испытательным сроком в один год.

