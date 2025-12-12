Ротань получил дисквалификацию и рекордный штраф после удаления в матче Рух - Полесье
КДК УАФ вынес несколько решений по итогам матча 15-го тура украинской Премьер-лиги Рух - Полесье (1:0).
В том поединке после ранее удаления Александра Андриевского главный тренер житомирской команды Руслан Ротань остался недоволен действиями главного арбитра Дениса Резникова и за проявление излишних эмоций и брань в адрес рефери также заработал красную карточку на 13-й минуте.
Как сообщает официальный сайт УАФ, Ротань был дисквалифицирован на пять матчей, два из которых условно с испытательным сроком в один год.
Также за использование непристойных, оскорбительных слов по адресу арбитра наставника Полесья обязали выплатить штраф в размере 200 тысяч гривен, что является рекордной суммой для тренера в истории УПЛ.
Кроме этого, Андриевского после прямой красной карточки дисквалифицировали на два матча, один из которых условно с испытательным сроком в один год.
