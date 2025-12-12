iSport.ua
Бен Сулайем выиграл безальтернативным выборы президента ФИА

Даже так функционер не набрал 100% голосов.
Сегодня, 17:58       Автор: Андрей Безуглый
Мохаммед бен Сулайем / Getty Images

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем продолжил свои полномочия.

Сегодня, 12 де4абря состоялись выборы президента Федерации автоспорта, кек которых был единственный кандидат - Мохаммед бен Сулайем.

Напомним, что другие кандидаты не смогли баллотироваться из-за особенностей правил выборов.

Таким образом, бен Сулайем останется президентом федерации до 2029 года. Он занял этот пост в 2021 7оду, сменив Жана Тодта.

Интересно, что несмотря на безальтернативности выборов, функционер не набрал все голоса. Чуть менее 10% клубов ФИА решили попросту не голосовать.

Ранее также сообщалось, что Гельмут Марко покинул Ред Булл .

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


