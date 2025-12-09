Марко официально покинул Ред Булл
Ред Булл пошел на неочевидный кадровый шаг. Хельмут Марко ушел с должности советника конюшни.
Австрийский менеджер работал в структуре "красных быков" с 2005 года. Марко на протяжении этого времени обладал широким кругом полномочий. В частности, он занимался стратегическими консультациями и был куратором молодежной программы.
20 Years, 417 Races, 6 Constructors' Championships, 8 Drivers' Championships.— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) December 9, 2025
Thank you, Helmut 💙 pic.twitter.com/svFn8TTJc7
Ред Булл за два десятилетия завоевал 8 чемпионских титулов и выиграл 6 Кубок конструкторов. Решение об отставке Марко было одобрено после встречи с руководителем спортивного подразделения компании Оливером Минцлаффом.
К слову, чемпион мира-2016 Нико Росберг предсказал уход из Ред Булл нидерландца Макса Ферстаппена.
