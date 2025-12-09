iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Марко официально покинул Ред Булл

Команда подтвердила отставку.
Сегодня, 17:30       Автор: Антон Федорцив
Хельмут Марко / Red Bull Content Pool
Хельмут Марко / Red Bull Content Pool

Ред Булл пошел на неочевидный кадровый шаг. Хельмут Марко ушел с должности советника конюшни.

Австрийский менеджер работал в структуре "красных быков" с 2005 года. Марко на протяжении этого времени обладал широким кругом полномочий. В частности, он занимался стратегическими консультациями и был куратором молодежной программы.

Ред Булл за два десятилетия завоевал 8 чемпионских титулов и выиграл 6 Кубок конструкторов. Решение об отставке Марко было одобрено после встречи с руководителем спортивного подразделения компании Оливером Минцлаффом.

К слову, чемпион мира-2016 Нико Росберг предсказал уход из Ред Булл нидерландца Макса Ферстаппена.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Гельмут Марко

Статьи по теме

Издание назвало причины отставки Гельмута Марко Издание назвало причины отставки Гельмута Марко
Советник Ред Булл может покинуть команду Советник Ред Булл может покинуть команду
Ханна Эберг - о допуске россиян: "Не думаю, что что-то изменится" Ханна Эберг - о допуске россиян: "Не думаю, что что-то изменится"
Тоттенхэм произвел замену в заявке на Лигу чемпионов Тоттенхэм произвел замену в заявке на Лигу чемпионов

Видео

НХЛ: Калгари разгромил Баффало, Лос-Анджелес одолел Юту
НХЛ: Калгари разгромил Баффало, Лос-Анджелес одолел Юту

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Хаузер и Фийон-Майе победами в гонках преследования закрыли первый этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования в Эстерсунде
просмотров
Футбол сегодня: Интер встретится с Ливерпулем, Барселона - с Айнтрахтом
просмотров
УПЛ: Эпицентр разгромной победой над Полтавой закрыл 15-й тур
просмотров
Лига чемпионов: Интер встретится с Ливерпулем, Барселона сыграет с Айнтрахтом, а Аталанта - с Челси
просмотров

Последние новости

Биатлон18:56
Ханна Эберг - о допуске россиян: "Не думаю, что что-то изменится"
Лига Чемпионов18:49
Тоттенхэм произвел замену в заявке на Лигу чемпионов
Европа18:33
Лунином заинтересовался Милан. Реал выставил ценник
Лига Чемпионов18:14
Звезда ПСЖ получил суровый бан в Лиге чемпионов
Формула 117:48
Валттери Боттас официально начал работу в составе команды Кадиллак
Формула 117:30
Марко официально покинул Ред Булл
Европа17:00
Гвардиола хочет усилить оборону. Сити нацелился на защитника Ньюкасла
Лига Чемпионов16:30
Лига чемпионов: превью 6-го тура – Реал примет Ман Сити, Ливерпуль без Салаха едет в Милан
НБА16:28
Дерик Куин повторил достижения Леброна и Ингрема
Лига Чемпионов15:47
Реал может лишиться ключевого нападающего перед матчем против Ман Сити
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK