Росберг допустил уход Ферстаппену из Ред Булл

Чемпион мира Нико Росберг считает, что Макс Ферстаппен может покинуть Ред Булл.

Напомним, что по итогам сезона-2025 Нидерланды стал вторым,буступив титул Ладно Норрису.

Росберг уверен, что теперь Макс хочет вернуть себе титул, а потому покинет Ред Булл, если команда не сможет построить конкурентоспособный болид.

Макс посмотрит на то, как начнется следующий сезон, и потом у него будет возможность перейти практически в любую команду – туда, чей болид окажется лучшим. Ферстаппен сможет позволить себе выбирать, где выступать. И я думаю, что он будет несколько нетерпелив. Ведь Макс будет хотеть продолжать побеждать, будет хотеть выиграть свой пятый титул. Так что да, если бы мне было нужно делать прогноз, я бы поставил именно на это – такое может случиться. Хотя понятно, что сейчас слишком рано об этом рассуждать. Нам стоит набраться терпения, ведь доминирующей силой в следующем году вполне может оказаться и Ред Булл

