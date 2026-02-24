iSport.ua
Автоспорт

Инженер Ферстаппена подытожил предсезонные тесты

Команда четырехкратного чемпиона мира удовлетворена.
Сегодня, 20:25       Автор: Антон Федорцив
Макс Ферстаппен и Джанпьеро Ламбьязе / Getty Images
Макс Ферстаппен и Джанпьеро Ламбьязе / Getty Images

В конюшне Ред Булл оценили результаты зимних тестов. Гоночный инженер нидерландца Макса Ферстаппена Джанпьеро Ламбьязе поделился мыслями о подготовке команды, сообщает GPblog.

"Думаю, мы в целом можем быть довольны и гордиться достигнутым командой, ведь ей в конце концов удалось сделать новую силовую установку и проехать успешное количество кругов. Надо еще немало изучить. Времени до этапа в Австралии немного.

Мы предоставили пилотам максимум доступного времени за рулем болида, чтобы они чувствовали себя относительно комфортно. Так что да, мы с нетерпением ожидаем этапа в Мельбурне, но должны еще немало сделать. Увидим, где мы окажемся", – заявил специалист.

На тестах в Бахрейне Ферстаппен проехал 401 круг за четыре дня. В свою очередь его напарник Изак Аджар "накрутил" значительно меньше – 271 круг.

К слову, экскеровщик Ред Булл Кристиан Хорнер назвал причину увольнения из команды в прошлом году.

