Пилот Ред Булл отметил изменение в поведении новых болидов

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен рассказал, с какими изменениями он столкнулся на предсезонных тестах в Бахрейне.

Нидерландский гонщик заявил, что новые болиды имеют гораздо меньше сцепления с трассой, однако отметил, что машины намного лучше ускоряются на выходе из поворотов.

Также Ферстаппен поделился своим наблюдением для PlanetF1, на выходе из поворотов пилот получает гораздо больше мощности, чем раньше, но в условиях сниженного сцепления с треком удерживать машину теперь сложнее.

"Разница с последними сезонами действительно ощущается сильно. Раньше, садясь за руль нового болида на предсезонных тестах, ты в основном полагался на мышечную память – потому что зачастую это была та же машина, что и в прошлом году. Но теперь гонщикам нужно многое переосмыслить и пересмотреть свой стиль пилотажа", – сказал четырёхкратный чемпион.

