Гарсия признался, что не считает выступление против Барриоса лучшим в карьере

Чемпион мира по версии WBC в полусреднем весе Райан Гарсия оценил свой победный бой против Марио Барриоса.

Американский боксер считает, что в поединке против Люка Кэмпбелла выступил лучше, чем в этом последнем бою.

"Я всегда буду любить выступление в бою с Люком Кэмпбеллом. Оно навсегда в моем сердце из-за того, через что мне пришлось пройти: я оказался в нокдауне и был потрясен. Так что оно всегда будет лучшим для меня. Выступление в поединке с Барриосом однозначно было моим самым зрелым.

Моя скорость была на месте. Мой джеб был на месте. Много вещей было на месте. Я практически сделал то, что делал в тренировочном лагере со всеми. Я понял, что я намного быстрее всех. Почему я вообще двигаюсь? Я могу стоять на месте и контратаковать. Зачем мне нужно двигаться? Я быстрый. Когда я в форме и в огне, я очень быстрый", - приводит слова Гарсии The Ring.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Гарсия - Барриос.

