iSport.ua
Русский Українська

Гарсия признался, что не считает выступление против Барриоса лучшим в карьере

Американский чемпион рассказал, какому бою отдает предпочтение.
Сегодня, 16:18       Автор: Игорь Мищук
Гарсия одолел Барриоса / Getty Images
Гарсия одолел Барриоса / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в полусреднем весе Райан Гарсия оценил свой победный бой против Марио Барриоса.

Американский боксер считает, что в поединке против Люка Кэмпбелла выступил лучше, чем в этом последнем бою.

Читай также: Гарсия рассказал, почему не удалось нокаутировать Барриоса

"Я всегда буду любить выступление в бою с Люком Кэмпбеллом. Оно навсегда в моем сердце из-за того, через что мне пришлось пройти: я оказался в нокдауне и был потрясен. Так что оно всегда будет лучшим для меня. Выступление в поединке с Барриосом однозначно было моим самым зрелым.

Моя скорость была на месте. Мой джеб был на месте. Много вещей было на месте. Я практически сделал то, что делал в тренировочном лагере со всеми. Я понял, что я намного быстрее всех. Почему я вообще двигаюсь? Я могу стоять на месте и контратаковать. Зачем мне нужно двигаться? Я быстрый. Когда я в форме и в огне, я очень быстрый", - приводит слова Гарсии The Ring.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Гарсия - Барриос.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Райан Гарсия марио барриос

Статьи по теме

Кроуфорд предсказывает провал Гарсии в бою против Стивенсона Кроуфорд предсказывает провал Гарсии в бою против Стивенсона
Шакур назвал два условия для боя с Гарсией Шакур назвал два условия для боя с Гарсией
"Вы знаете, с кем я хочу драться": Гарсия назвал желаемого соперника после победы над Барриосом "Вы знаете, с кем я хочу драться": Гарсия назвал желаемого соперника после победы над Барриосом
Кудривка совершила камбек против Зари, вырвав ничью Кудривка совершила камбек против Зари, вырвав ничью

Видео

Месси пытался наброситься на арбитров после разгрома - Суаресу пришлось его успокаивать
Месси пытался наброситься на арбитров после разгрома - Суаресу пришлось его успокаивать

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Дале-Шевдаль и Мишлон одержали победы в масс-стартах на Олимпиаде-2026
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта на Олимпийских играх-2026
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2026 года
просмотров
Футбол сегодня: матчи Шахтера, Ливерпуля и лондонское дерби
просмотров

Последние новости

Украина17:35
Кудривка совершила камбек против Зари, вырвав ничью
Лига Чемпионов16:57
УЕФА наказал игрока Бенфики после расистского скандала с Винисиусом
Бокс16:18
Гарсия признался, что не считает выступление против Барриоса лучшим в карьере
Европа15:43
Ювентус попытается сохранить в составе Влаховича
ЧМ-202615:05
Луческу определился с будущим во главе сборной Румынии на фоне проблем со здоровьем
Формула 115:02
Пилот Ред Булл отметил изменение в поведении новых болидов
Европа14:45
Манчестер Сити готов потратить 75 млн евро на защитник Ньюкасла
Украина14:28
"Мы изъявили желание играть, Оболонь отказалась": В Александрии отреагировали на срыв матча
Украина14:25
Тренер Шахтёра рассказал о ситуации с контрактом Траоре
НБА13:50
Звезда Лейкерс набрал более 43 тысяч очков в регулярке НБА
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK