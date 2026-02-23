Кудривка - Заря 2:2: обзор матча и результат игры 23.02.2026

Луганцы после двух автоголов растеряли преимущество, добытое в первом тайме.

В понедельник, 23 февраля, Кудривка принимала в Ровно Зарю в заключительном матче 17-го тура украинской Премьер-лиги.

Подопечные Виктора Скрипника имели преимущество в два мяча, однако не смогли его сохранить, завершив поединок с одним из аутсайдеров национального первенства вничью 2:2.

Читай также: Матч УПЛ Александрия - Оболонь отменили

В первом тайме Заря доминировала в противостоянии и по истечении получаса игры сумела открыть счет. После заброса на дальнюю стойку Игорь Пердута в падении переправил мяч в сетку. А спустя восемь минут гости отличились во второй раз. Неманья Андушич навесил со штрафного, Габриэль Эскинья скинул на Богдана Кушниренко, а тот головой поразил ворота соперника.

Во второй половине встречи луганцы успешно сохраняли комфортное преимущество, пока на 80-й минуте первый удар Кудривки в створ ворот не стал голевым. Александр Беляев пробил из-за пределов штрафной, а Джордан, пытаясь помешать удару, подправил мяч в сетку. А в компенсированное время хозяевам поля удалось вырвать ничью благодаря второму автоголу. После удара Антона Глущенко опять же Джордан подставился под мяч, а тот рикошетом от него оказался в воротах.

Набрав 24 очка, Заря занимает на данный момент восьмое место в турнирной таблице УПЛ. Кудривка с 16 баллами расположилась на 13-й позиции.

Статистика матча Кудривка - Заря 17-го тура чемпионата Украины

Кудривка - Заря 2:2

Голы: Джордан, 80 (аг), 90+2 (аг) - Пердута, 30, Кушниренко, 38

Владение мячом: 41% - 59%

Удары: 6 - 13

Удары в створ: 6 - 6

Угловые: 3 - 7

Фолы: 9 - 11

Кудривка: Яшков - Гусев, Векляк (Фарина, 46), Сердюк, Мельничук (Мачелюк, 46) - Козак, Думанюк, Нагнойный (Беляев, 77), Морозко (Глущенко, 62) - Овусу (Сторчоус, 46), Легостаев.

Заря: Сапутин - Пердута, Джордан, Эскинья, Жуниньо (Малыш, 88) - Попара, Кушниренко, Андушич (Саленко, 64) - Слесар (Верлей, 64), Будкивский, Вантух.

Предупреждение: Думанюк.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!