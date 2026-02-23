iSport.ua
Запорожье неожиданно потерял лидера команды

Середняк Суперлиги остался без легионера.
Сегодня, 17:55       Автор: Антон Федорцив
Тариг Эйса / ФБУ
Тариг Эйса / ФБУ

Форвард Тариг Эйса покинул Запорожье по семейным обстоятельствам. Шестая команда элитного дивизиона подтвердила прощание с американцем на официальном сайте клуба.

"Его энергия, борьба под щитами, характер и стабильность были фундаментом нашей игры. Мы благодарны Таригу за профессионализм, самоотдачу и вклад в результаты команды", – говорится в заявлении запорожцев.

Эйса защищал цвета середняка со старта сезона. В общей сложности он провел 18 поединков в составе Запорожья. Средние цифры форварда в Суперлиге – 16.2 очка, 10.3 подбора, 2.8 передачи и 1.3 перехвата за 37 минут на паркете.

Кстати, украинец Алексей Лень не спас Реал Мадрид от фиаско в Кубке Испании.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: суперлига запорожье Тариг Эйса

