Участник украинской Суперлиги снялся с чемпионата

Кривбасс досрочно прекратил выступления в нынешнем сезоне.
Вчера, 22:59
Баскетбольный клуб Кривбасс из-за прекращения финансирования объявил о досрочном завершении выступлений в Суперлиге сезона-2025/26.

О снятии команды с чемпионата сообщила пресс-служба криворожского клуба.

"Баскетбольный клуб Кривбасс досрочно прекращает свои выступления в Суперлиге сезона 2025/2026 годов.

Спасибо Мауро Лонгобардо и компании ПАО АрселорМиттал Кривой Рог за поддержку в течение пяти лет. Благодарим наших спонсоров и партнеров, которые поддерживали нас в течение этого времени. Компаниям Кайман, Škoda АСТ-Комби Кривой Рог, Первая металлоперерабатывающая компания, Аквапласт.

Спасибо игрокам, тренерам, административному составу за ту историю, которую мы написали вместе. Спасибо болельщикам за поддержку, мы всегда играли для Вас! Спасибо Вооруженным Силам Украины, благодаря которым мы могли играть в любимую игру", - говорится в заявлении клуба.

При этом, как сообщает официальный сайт ФБУ, Кривбасс обратился в Исполнительный комитет федерации с просьбой рассмотреть вопрос сохранения места в Дивизионе А на следующий сезон.

На момент прекращения выступлений криворожская команда занимала четвертое место в турнирной таблице Суперлиги.

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты матчей украинской баскетбольной Суперлиги.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

